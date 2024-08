Απίστευτοι οι Σέρβοι: Εμφανίστηκαν… τύφλα στην απονομή των Ολυμπιακών Αγώνων

Με γλυκό τρόπο ολοκλήρωσε τις υποχρεώσεις της στους Ολυμπιακούς Αγώνες η Εθνική ομάδα μπάσκετ της Σερβίας, η οποία νίκησε τη Γερμανία στον μικρό τελικό (93-83) και κατέκτησε το χάλκινο μετάλλιο στο Παρίσι.

Μετά τη μεγάλη αυτή επιτυχία οι παίκτες του Σβέτισλαβ Πέσιτς το γλέντησαν με τη ψυχή τους, αφού ακολούθησε ένα πάρτι με άφθονο φαγητό και αλκοόλ.

Μόνο που το βράδυ της ίδιας ημέρας, ο Νίκολα Γιόβιτς και η παρέα του έπρεπε να γυρίσουν στο «Παλέ ντε Μπερσί» για να παραλάβουν τα χάλκινα μετάλλιά τους. Πράγματι επέστρεψαν στο θρυλικό γήπεδο, απλώς ήταν κάπως… πιο χαλαροί από το συνηθισμένο, αφού όπως φαίνεται είχαν πιεί αρκετά.

Μάλιστα, οι χάλκινοι Ολυμπιονίκες του Παρισιού δεν προσπάθησαν να το κρύψουν, αφού απολάμβαναν αυτή τη μεγάλη τους επιτυχία.

Team Serbia and Nikola Jokic sing Serbian patriotic songs to celebrate winning the Bronze medal in men’s basketball at the @Olympics after defeating Germany 93-83.

This bronze shines like gold for the People's Champs! 🇷🇸

— Aleks Djuricic (@AleksDjuricic) August 10, 2024