Ο Ομπράντοβιτς θέλει τον Ποκουσέφσκι στην Παρτιζάν (pic)

Παρελθόν από τους Σάρλοτ Χόρνετς αποτελεί ουσιαστικά ο Αλεξέι Ποκουσέφσκι, καθώς η ομάδα του ΝΒΑ τοποθέτησε τον Σέρβο φόργουορντ στην waive list.

Ο πρώην παίκτης του Ολυμπιακού θα μπει στη λεγόμενη «δεξαμενή» των waivers και θα περιμένει τις επόμενες 48 ώρες για να δει αν κάποια ομάδα αρπάξει το συμβόλαιό του το οποίο ανέρχεται για τη φετινή σεζόν στα 2.2 εκατομμύρια δολάρια.

The Charlotte Hornets are waiving former OKC first round pick Aleksej Pokusevski, sources tell @TheAthletic @Stadium.

— Shams Charania (@ShamsCharania) July 6, 2024