Μένει στο NBA ο Σάριτς: Τον ήθελε ο Παναθηναϊκός, αλλά πάει στους Νάγκετς (pic)

Ο Ντάριο Σάριτς, ο οποίος πραγματοποιεί εξαιρετικές εμφανίσεις στο Προολυμπιακό τουρνουά 2024 στο ΣΕΦ και μάλιστα θα τεθεί αντίπαλος της Εθνικής μας στον μεγάλο τελικό με φόντο τη πρόκριση στο Παρίσι, θα συνεχίσει να αγωνίζεται στον μαγικό κόσμο του ΝΒΑ.

Κι αυτό γιατί, ο διεθνής Κροάτης άσος, συμφώνησε με τους Ντένβερ Νάγκετς για συνεργασία δύο ετών έναντι 10,6 εκατομμυρίων δολαρίων, όπως ανέφερε ο Έιντριαν Βοϊναρόφσκι με ανάρτησή του στο Twitter.

Η προσφορά των πρωταθλητών του 2023 στον διεθνή άσο ήρθε κατά τη διάρκεια την παρουσίας του Ντάριο Σάριτς στην Ελλάδα για το Προολυμπιακό Τουρνουά του ΣΕΦ και λίγες ώρες πριν τον τελικό ανάμεσα στην Εθνική μας ομάδα και την Κροατία, της οποίας αποτελεί βασικό στέλεχος ο 29χρονος φόργουορντ/σέντερ.

Για τον Σάριτς είχαν εκδηλώσει το ενδιαφέρον τους τόσο ο Παναθηναϊκός, όσο και η Εφές ωστόσο ο ίδιος προτίμησε να παραμείνει στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού, όπου αγωνίζεται από το 2016.

Ο Σάριτς έχει μια μακρά πορεία στο ΝΒΑ, όπου έχει αγωνιστεί κατά σειρά με την φανέλα των Σίξερς, Τίμπεργουλβς, Σανς, Θάντερς και Γουόριορς.

Free agent F Dario Saric has agreed on a two-year, $10.6 million deal with the Denver Nuggets, sources tell ESPN. Deal includes player option on second-year. pic.twitter.com/kHfy7KAv45

— Adrian Wojnarowski (@wojespn) July 6, 2024