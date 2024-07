Τον γύρο του διαδικτύου έχει κάνει το βίντεο, στο οποίο ο υποψήφιος πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, βρίζει τον Μπάιντεν και την Καμάλα Χάρις. Το βίντεο έχει ήδη εκατομμύρια προβολές και έχει γίνει viral.

Συγκεκριμένα, ο Τραμπ μιλάει για την απόδοση του Αμερικανού προέδρου στην τηλεμαχία, αποκαλώντας τον «κακό τύπο» και «γέρικο, διαλυμένο σωρό από σκ@τ@», ο οποίος είναι στα πρόθυρα του να εγκαταλείψει την κούρσα για τον λευκό Οίκο.

Σε άλλο σημείο του βίντεο, ο πρώην πρόεδρος λέει «Απλώς τα παράτησε, ξέρετε – εγκαταλείπει τον αγώνα», και τονίζει πως «Τον έβγαλα από τη μέση – και αυτό σημαίνει ότι έχουμε την Καμάλα».

Στη συνέχεια, ο Τραμπ αναφέρεται ξανά στον Μπάιντεν, ρωτώντας ρητορικά τους παρευρισκόμενους: «Μπορείτε να φανταστείτε αυτόν τον τύπο να έχει να κάνει με τον Πούτιν; Και τον πρόεδρο της Κίνας – που είναι άγριο άτομο. Είναι ένας άγριος άνθρωπος, πολύ σκληρός τύπος. Και τον βλέπουν».

Για την Δημοκρατική αντιπρόεδρο των ΗΠΑ και πιο πιθανή αντικαταστάτρια του Μπάιντεν, σε περίπτωση που τελικά ο ίδιος αποφασίσει να αποσυρθεί, ο Τραμπ φαίνεται να λέει: «ιστεύω ότι θα είναι καλύτερη ως αντίπαλος. Είναι τόσο κακή».

«Είναι τόσο αξιολύπητη», προσθέτει, μαδώντας τα γάντια του και μετά φαίνεται να λέει, «Είναι τόσο κακιά». Πριν αποχωρήσει, ο πρώην πρόεδρος επαναλαμβάνει: «Αλλά μόλις ανακοίνωσαν ότι μάλλον θα παραιτηθεί. Συνεχίστε να τον χτυπάτε, έτσι;»

🚨 LEAKED VIDEO: Trump on Biden he’s “quitting the race.. I got him out” he’s an “old broken-down pile of crap… Now we have Kamala. She’s so f—king bad”

