Heilung: Η πειραματική pagan folk κολλεκτίβα έρχεται στην Αθήνα το Σάββατο 12 Οκτωβρίου

Οι Heilung, η κολλεκτίβα-ορόσημο της πειραματικής pagan folk από τον Βορρά, επί σκηνής αποτελούν μία ξεχωριστή εμπειρία. Ένα ζωντανό συμβάν που υπερβαίνει τους συνήθεις διαχωρισμούς ανάμεσα στα είδη, ξεπερνώντας με τη δύναμη της μουσικής τους τα όρια του ίδιου του τόπου και του χρόνου.

Ιδρύθηκαν το 2014 στην Κοπεγχάγη από τον frontman της μπάντας Kai Uwe Faust, με μέλη από τη Δανία, τη Νορβηγία και τη Γερμανία, και έως σήμερα έχουν ηχογραφήσει 3 άλμπουμ, με το τελευταίο τους, με τον τίτλο «Drif», να κυκλοφορεί το 2022. Οι ίδιοι περιγράφουν τη μουσική τους, που βασίζεται σε αρχαία κείμενα και ρουνικές επιγραφές των βόρειων φύλων και λαών, των Γερμανών και των Βίκινγκ από την εποχή του σιδήρου, ως «ενισχυμένη ιστορία από τη βόρεια Ευρώπη του πρώιμου Μεσαίωνα». Κι εδώ η λέξη «ενισχυμένη» παραπέμπει και στην αρχαϊκή δύναμη που εκλύεται από τους ενισχυτές του συγκροτήματος. Οι ζωντανές εμφανίσεις τους, άλλωστε, όπως αυτή στο Castle Fest το 2017, αποτελούν μοναδικά και γεμάτα αυθεντικότητα οπτικοακουστικά event, που βυθίζουν το κοινό σε μια βαθιά μυσταγωγική μέθεξη.

Μπορεί η ανθρωπότητα να θυμηθεί τις κοινές της ρίζες; Μπορούν οι ύμνοι της τέχνης αντί να μας υπενθυμίζουν πόσο εύκολα μπορούν να ξεθαφτούν τα τσεκούρια του πολέμου, να υπογραμμίζουν τη μη αναγκαιότητα της σύγκρουσης και τις κοινές για όλους μας, πανανθρώπινες αξίες και παραδόσεις;

Αυτά είναι τα ερωτήματα στα οποία απαντούν με την ύπαρξή τους οι Heilung, το όνομα των οποίων σημαίνει «θεραπεία» και επούλωση (παραπέμποντας στην μετεξέλιξη της λέξης healing στα μοντέρνα αγγλικά), τον πραγματικό στόχο, με άλλα λόγια, της αισθητικής εμπειρίας που συνιστά το έργο του τριμελούς αυτού συγκροτήματος, όπως περιγράφεται από τον ίδιο τον ιδρυτή του: «ο ακροατής πρέπει να μείνει ήρεμος και σε χαλαρή κατάσταση, μετά από ένα μαγικό μουσικό ταξίδι που κατά καιρούς είναι ταραχώδες».

Για να παράξουν τον ιδιαίτερο ήχο τους, οι Heilung χρησιμοποιoύν ως μουσικά όργανα αντικείμενα ήδη γνωστά από την Εποχή του Σιδήρου, όπως κρουστά, κόκκαλα ή και δόρατα. Επίσης, μετατρέπουν κέρατα σε κρόταλα, παράγουν μουσική από ινδουιστικά κουδούνια, από αντίκες που βρίσκουν σε ναούς, ένα ανακατασκευασμένο ασημένιο κύπελλο από την εποχή των Βίκινγκ, σφυρίχτρες και άλλα κρουστικά όργανα.

Τα περίτεχνα κουστούμια που φορούν επί σκηνής, τα οποία βασίζονται κυρίως σε «πνευματιστικές παραδόσεις των ευρασιατικών λαών που κατοικούσαν γύρω από το βόρειο πόλο«, ή που άλλες φορές είναι ιστορικά πιστές αντιγραφές της σκανδιναβικής ενδυμασίας της Εποχής του Χαλκού, σκίζονται από τα μέλη του συγκροτήματος κατά τη διάρκεια του live.

Μέσα από τη χρήση πολλών διαφορετικών γλωσσών (λατινικών, γερμανικών, κελτικών, γοτθικών, πρώιμων γερμανικών διαλέκτων και άλλων) οι Heilung εξερευνούν μουσικά και στιχουργικά, ποιητικά, τη μαγεία της αρχαίας κουλτούρας των παραδόσεων των βόρειων ευρασιατικών λαών, ενώ στην τελευταία τους δουλειά προχωρούν ένα βήμα παραπέρα, ενσωματώνοντας στοιχεία και από παραδόσεις πέραν αυτής της γεωγραφικής και πολιτιστικής περιοχής.

Με το έργο τους, οι Heilung μας θυμίζουν ότι τίποτα δεν προέκυψε ποτέ από το τίποτα, κανένας πολιτισμός δεν είναι προϊόν παρθενογένεσης. Όλοι και όλα οφείλουν τα πάντα σε όλους και όλα. Βρισκόμαστε στη σφαίρα του συν-ανήκειν, τα παντός τύπου σύνορα είναι απατηλά. «Όλοι είμαστε ένα«, όπως λένε χαρακτηριστικά.

ΟΙ HEILUNG είναι εδώ όχι ως πολιτικοί ή θρησκευτικοί κήρυκες, περισσότερο θέλουν ταπεινά να μας θυμίσουν από πού ερχόμαστε. «Όλοι είμαστε αδέλφια», λένε. Όλοι και όλα τα όντα, ακόμα και τα φυσικά φαινόμενα, καταγόμαστε από μια κοινή ύπαρξη που προϋπήρχε ανέκαθεν, πριν οι άνθρωποι εμφανιστούν και το γνωρίσουν, πριν ακόμα ο πρώτος σπόρος βλαστήσει στη γη.

«Remember, that we all are brothers

All people, beasts, trees and stone and wind

We all descend from the one great being

That was always there

Before people lived and named it

Before the first seed sprouted»

«Να θυμάσαι ότι όλοι είμαστε αδέρφια

Όλοι οι άνθρωποι, τα θηρία, τα δέντρα, οι πέτρες και ο άνεμος

Όλοι καταγόμαστε από το ένα μεγάλο ον

Που ήταν πάντα εκεί

Πριν ζήσουν οι άνθρωποι και το ονομάσουν

Πριν βλαστήσει ο πρώτος σπόρος»

Για όσους δεν τους αναγνωρίζουν στο πρώτο άκουσμα, να πούμε ότι έχετε σίγουρα ακούσει τη μουσική τους, αφού έχουν ντύσει μουσικά εξαιρετικά επιτυχημένες, θρυλικές τηλεοπτικές παραγωγές, όπως οι σειρές «Vikings» και «Game of Thrones», αλλά και video games-mega hits («Conqueror’s Blade VII: Wolves of Ragnarök», «Senua’s Saga: Hellblade II» από το blockbuster του Robert Eggers «The Northman»).

Στις εποχές που διανύουμε, των πλαστών διαχωρισμών ανάμεσα στους ανθρώπους και τους λαούς, η μυσταγωγική περιπλάνηση στα ηχοτοπία των Heilung παραπέμπει σε ένα μυθικό κάλεσμα, ένα τραγούδι και έναν ύμνο στην ενότητα και την ομορφιά.

Οι φωτογραφίες είναι των Gard Nicolas Svalestuen και Odinimaging

HEILUNG

12 Οκτωβρίου 2024

Δημοτικό Θέατρου Λυκαβηττού

KAI ΛΙΓΑ ΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΠΙΟ ΠΡΟΣΦΑΤΟ ΑΛΜΠΟΥΜ ΤΟΥΣ, “DRIF”

Μέχρι το 2019, οι HEILUNG είχαν ήδη κυκλοφορήσει το δεύτερο άλμπουμ τους “Futha”, ένα πιο “θηλυκό αντίβαρο” στα αρρενωπά και σκληρά πολεμικά θέματα του ντεμπούτου τους, και με το οποίο εξυμνούσαν τη γονιμότητα και τη θηλυκή ενέργεια. Μέσα σε λίγες βδομάδες, το άλμπουμ ανέβηκε πολύ ψηλά στα Billboard charts, στο #3 των debut άλμπουμ στα Heatseekers Charts και #4 στο Billboard World Music Chart, κερδίζοντας παράλληλα την αναγνώριση των κριτικών σε παγκόσμια κλίμακα.

Ωστόσο, στο τελευταίο τους άλμπουμ “Drif”, οι HEILUNG ανοίγουν ένα νέο κεφάλαιο στο ταξίδι τους στο χρόνο, και από την προϊστορική βόρεια Ευρώπη εξερευνούν τώρα αρχέγονους πολιτισμούς εκτός της δικής μας ηπείρου.

“Όλα τα τραγούδια του Drif έχουν τις δικές τους ιστορίες” δηλώνει ο Kai Uwe Faust. “Το καθένα από αυτά μοιάζει να ανήκει κάπου, σε έναν κόσμο που έχει τις ρίζες του όχι μόνο στη βόρεια Ευρώπη αλλά και σε άλλους αρχαίους πολιτισμούς. Άλλωστε, πολλές συλλήψεις του νου που χρησιμοποιούνται ευρέως μέχρι και σήμερα, όπως ο αριθμός Μηδέν και όλες οι μαθηματικές θεωρίες που προκύπτουν από αυτόν ή η χρήση μετάλλων όπως ο σίδηρος, κατάγονται από μη-βόρειους πολιτισμούς και μεταμόρφωσαν τον κόσμο των προγόνων μας”, λένε τα μέλη των HEILUNG, επιμένοντας στο ιστορικό τους στίγμα.

“Drif” σημαίνει «συγκέντρωση, συνάθροιση» και εκφράζει την κοσμοθεωρία των HEILUNG που αφενός αποβλέπει στη γεφύρωση της ιστορίας με τη σύγχρονη κοινωνία και αφετέρου υποστηρίζει τη δύναμη της ενότητας και του «μαζί». Σε αρμονία με το όνομά του, το “Drif” αποτελείται από ένα κολάζ τραγουδιών που περισσότερο μοιάζουν με μικρές φλόγες, που στρέφονται η μία προς την άλλη προκειμένου να ενωθούν σε έναν δεσμό, για να γίνουν μεγαλύτερες μαζί.

Σύμφωνα με τον Έλληνα μαθηματικό και φιλόσοφο Πυθαγόρα, το τρία (3) είναι ένας θεϊκός αριθμός που συμβολίζει την αρμονία, τη σοφία και την κατανόηση. Πίστευε επίσης ότι ο αριθμός τρία (3) ήταν ο αριθμός των τριών χρονικών βαθμίδων: παρελθόν – παρόν – μέλλον, γέννηση – ζωή – θάνατος, αρχή – μέση – τέλος. Το «Drif» ενσαρκώνει αυτή τη φιλοσοφία θέτοντας ως τέταρτο στη σειρά ένα θεϊκό καλλιτέχνημα που συνυφαίνει την αρχή του ανθρώπινου πολιτισμού με τον σημερινό σύγχρονο κόσμο μας.