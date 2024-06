Κριστιάνο Ρονάλντο: Νέο ρεκόρ και έτοιμος για Euro o Πορτογάλος

Οι Πορτογάλοι έκλεισαν τα φιλικά προετοιμασίας τους ενόψη του Euro 2024 στα γήπεδα της Γερμανίας. Έχουν το ταλέντο και την ομάδα για να φτάσουν μέχρι και την κατάκτηση.Τι άλλο έχουν; Έναν 38χρονο Κριστιάνο Ρονάλντο ο οποίος δείχνει πως η ηλικία είναι ένα νούμερο και τα ρεκόρ απλή συνήθεια για αυτόν. Τι έκανε;

Σκόραρε στο φιλικό της Πορτογαλίας με την Ιρλανδία και έγραψε ιστορία.Δεν είναι τόσο τα δύο γκολ που πέτυχε, ούτε πως έφτασε τα 131 γκολ με το εθνόσημο και τα 896 συνολικά τέρματα.Αυτό που προκαλεί έκπληξη είναι ότι σκοράρει για 21η σερί χρονιά με την Εθνική Πορτογαλίας. Και αν το 1ο του γκολ ήρθε στο Euro 2004 , ώπου όλοι γνωρίζουμε την κατάληξη εκείνου του τουρνουά, μήπως του το χρωστάει η μοίρα να κλείσει την διεθνή καριέρα του με έναν ακόμα τίτλο?

«Δεν έχω πολλά χρόνια στο ποδόσφαιρο, οπότε θα πρέπει να το απολαύσω. Είμαι ερωτευμένος με το ποδόσφαιρο. Κάθε παιχνίδι είναι ξεχωριστό, φαντάσου στο Euro με την Πορτογαλία, αισθάνεσαι περήφανος… είναι ένα όνειρο, όπως όταν ήμουν 20 ετών», τόνισε στις δηλώσεις του μετά από το ματς ο Πορτογάλος σουπερστάρ.

🚨🚨| RECORD: Cristiano Ronaldo becomes the 𝐅𝐈𝐑𝐒𝐓 player in the history to score in 21 consecutive years for the national team. 🐐🤯

He has scored every single year with Portugal since 2004. ✨🇵🇹 pic.twitter.com/xSstxNSIRm

— CentreGoals. (@centregoals) June 11, 2024