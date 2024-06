Τέσσερις Ισραηλινούς ομήρους ανακοίνωσαν ότι διέσωσαν ζωντανούς οι IDF σήμερα (8/6), κατά τη διάρκεια μιας «δύσκολης» στρατιωτικής επιχείρησης στη Νουσεϊράτ, στο κεντρικό τμήμα της Λωρίδας της Γάζας.

Πρόκειται για τους: Νόα Αργκαμάνι, 25 ετών, Αλμόγκ Μέιρ Ζον, 21 ετών, Αντρέι Κοζλόφ, 27 ετών και Σλόμι Ζιβ, 40 ετών.

Και οι τέσσερις «είχαν απαχθεί» από τη Χαμάς την 7η Οκτωβρίου από τον χώρο του μουσικού φεστιβάλ Νόβα, διευκρίνισε ο ισραηλινός στρατός. Οι όμηροι, σύμφωνα με την ίδια πηγή, «διασώθηκαν» από δύο διαφορετικά σημεία στην «καρδιά» της Νουσεϊράτ.

Την ίδια ώρα, βίντεο από την επιχείρηση διάσωσης των ομήρων έδωσε στη δημοσιότητα ο ισραηλινός στρατός.

Στα πλάνα διακρίνεται η στιγμή της απογείωσης του ελικοπτέρου που μεταφέρει τρεις από τους διασωθέντες ομήρους από τη Λωρίδα της Γάζας.

