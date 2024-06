Τουλάχιστον ένας άνθρωπος σκοτώθηκε και περισσότεροι από 100 άλλοι τραυματίστηκαν —ανάμεσά τους και 5 παιδιά— μετά τη σύγκρουση δύο τραμ σε γέφυρα στην πόλη Κεμέροβο της Σιβηρίας νωρίς το πρωί της Πέμπτης, δήλωσαν τοπικοί αξιωματούχοι.

Πλάνα από κάμερες ασφαλείας που κυκλοφόρησαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης έδειξαν επιβάτες να εκτινάσσονται στο οδόστρωμα από ένα από τα τραμ, καθώς ο οδηγός φέρεται να έχασε τον έλεγχο του συρμού.

«Δυστυχώς, ένα θύμα του δυστυχήματος απεβίωσε παρά τις προσπάθειες των γιατρών», δήλωσε ο δήμαρχος του Κεμέροβο Dmitry Anisimov σε ένα βιντεοσκοπημένο μήνυμα.

#Russia Says One Dead, 70 Injured In Siberia #Tram_Collision.#UAE_BARQ_EN pic.twitter.com/PTvjQhgPjm

