Το «ζντο» στο ΟΑΚΑ και το «θέλουμε τρεις νίκες» του Παπανικολάου (vid)

Ο Ολυμπιακός επικράτησε χθες βράδυ του Παναθηναϊκού με 89-84 στο ΟΑΚΑ, έκανε break με το… καλημέρα των τελικών της Stoiximan Basket League, προηγείται 1-0 στις νίκες και αύριο Παρασκευή (7/6, 21:30) θα υποδεχθεί τους «πράσινους» στο ΣΕΦ με στόχο το 2-0.

Η «ερυθρόλευκη» ΚΑΕ ανέβασε την καθιερωμένη «καλημέρα» της στα social media με ηγετικό Κώστα Παπανικολάου να μιλάει στους συμπαίκτες του μετά τη νίκη επί του Παναθηναϊκού και να τους εφιστά την προσοχή εν όψει της συνέχειας.

«Δεν είναι ένα ματς και τελειώσαμε. Χρειαζόμαστε τρεις νίκες. Πάμε. Ολυμπιακός!», είπε χαρακτηριστικά ο αρχηγός της ομάδας του Γιώργου Μπαρτζώκα.

Kalimera! ☀️ ☕️ 💪🏽

🫡 @K_pap16 : “It’s not one and done. We need three wins. Let’s go! O-L-Y-M-P-I-A-C-O-S”!#TogetherWeFight #WeAreOlympiacos #OlympiacosBC pic.twitter.com/4xONhfm97H

— Olympiacos B.C. (@Olympiacos_BC) June 6, 2024