«Στη λίστα του Παναθηναϊκού ο Ντάνιελ Τάις» (pic)

Ο Παναθηναϊκός αναμένεται να βγει στην αγορά το καλοκαίρι για να αποκτήσει έναν σέντερ υψηλού επιπέδου που θα πλαισιώσει τον Ματίας Λεσόρ και θα δημιουργήσει με τον Γάλλο ένα πολύ δυνατό δίδυμο ενόψει της νέας αγωνιστικής περιόδου.

Έτσι, στη Σερβία κάνουν λόγο για ενδιαφέρον των Πράσινων προς το πρόσωπο του Ντάνιελ Τάις, ο οποίος αναμένεται να μείνει ελεύθερος σε λίγες ημέρες, αφού λήγει το συμβόλαιό του στους Ιντιάνα Πέισερς, με τους οποίους έφτασε ως τους τελικούς της Ανατολικής Περιφέρειας.

Σύμφωνα λοιπόν με το «Telesport», ο Γερμανός σέντερ αναμένεται να ψάξει ένα μίνιμουμ συμβόλαιο στον μαγικό κόσμο του ΝΒΑ, ωστόσο αν κάτι τέτοιο δεν καταστεί εφικτό τότε δεν αποκλείεται να στρέψει την προσοχή του στην ευρωπαϊκή αγορά.

Όπως τονίζουν οι Σέρβοι λοιπόν, ο Παναθηναϊκός είναι από τις ομάδες που ενδιαφέρονται για την περίπτωσή του, όμως δεν είναι μόνος του σε αυτό, αφού φαίνεται το κοιτούν τόσο η Μπαρτσελόνα, όσο και η Φενέρμπαχτσε.

🚨BREAKING: Daniel Theis is one of the names that could be interesting for Europe! 👀

The center is currently seeking an NBA veteran minimum contract, but if that doesn’t work out, he is expected to return to Europe.

According to our sources, Barcelona, Fenerbahce, and… pic.twitter.com/bmEglcjA8j

