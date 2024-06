Μπαρτζώκας στους παίκτες: «Παίξαμε ως ομάδα και ελέγξαμε τον ρυθμό του παιχνιδιού για σαράντα λεπτά» (vid)

Ο Ολυμπιακός έκανε γεμάτη εμφάνιση κόντρα στον Παναθηναϊκό και έφυγε από το ΟΑΚΑ με την νίκη (89-84), κάνοντας το 1-0 στην σειρά.

Οι ερυθρόλευκοι ήταν καλύτεροι καθ’ όλη την διάρκεια του τελικού, βρίσκονταν συνεχώς μπροστά στο σκορ, εκτός από ένα σημείο στην δεύτερη περίοδο, και τελικά έφτασαν στην νίκη, που τους δίνει το προβάδισμα για τον φετινό τίτλο.

Μετά την λήξη της αναμέτρησης ο προπονητής των «ερυθρολεύκων», Γιώργος Μπαρτζώκας, μίλησε στους παίκτες του, συγχαίροντας τους για το ομαδικό πνεύμα τους και τόνισε πως η σειρά δεν τελείωσε ακόμη.

Αναλυτικά όσα είπε ο κόουτς Μπαρτζώκας στους παίκτες του:

«Θέλω να σας συγχαρώ για το ομαδικό πνεύμα που επιδείξατε. Παίξαμε ως ομάδα και ελέγξαμε τον ρυθμό του παιχνιδιού για σαράντα λεπτά. Ήταν πολύ σημαντική νίκη.

Πάντα το να κερδίζεις το πρώτο εκτός έδρας παιχνίδι είναι σημαντικό. Όμως, ακούστε… Ήταν απλά ένα παιχνίδι. Η σειρά είναι best of five.

Οπότε βάλτε τα κεφάλια κάτω και ελάτε να αντιμετωπίσουμε το επόμενο ματς με την ίδια νοοτροπία.

Ελάτε να προετοιμαστούμε και να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε καλύτερα ή τι πρέπει να αποφύγουμε, για να παίξουμε ακόμα καλύτερα την Παρασκευή»