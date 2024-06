Μοντέλο του OnlyFans η 25χρονη που «έλουσε» με μιλκσέικ τον Νάιτζελ Φάρατζ – Δείτε φωτογραφίες

Μοντέλο του OnlyFans και… υποστηρίκτρια του Τζέρεμι Κόρμπιν δηλώνει η νεαρή που «έλουσε» νωρίτερα σήμερα με μιλκσέικ τον Νάιτζελ Φάρατζ, κατά την έξοδό του από τοπική παμπ στο Κλάκτον.

Ο λόγος για την 25χρονη Βικτόρια Τόμας – Μπόουεν.

Ένα βίντεο που δείχνει το ρόφημα να εκτοξεύεται στο πρόσωπο του ακροδεξιού Βρετανού πολιτικού κάνει τις τελευταίες ώρες τον γύρο του Διαδικτύου.

Moment Nigel Farage is splattered with milkshake as he launches campaign pic.twitter.com/87YkADFpbC

— Daily Mail Online (@MailOnline) June 4, 2024