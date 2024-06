Δύο άτομα συνελήφθησαν αφότου νεαρή γυναίκα πέταξε μιλκσέικ στον Νάιτζελ Φάρατζ καθώς αυτός ξεκίνησε την εκλογική του εκστρατεία στο Κλάκτον.

To περιστατικό αυτό συνέβη καθώς ο νέος ηγέτης του Reform UK έφευγε από παμπ το απόγευμα της Τρίτης.

Η αστυνομία του Έσσεξ ειδοποιήθηκε γύρω στις 14:10.

Ενώ οι αστυνομικοί ανταποκρίνονταν στο περιστατικό και έκαναν την αρχική σύλληψη, ένα άλλο άτομο, ένας άνδρας, συνελήφθη ως ύποπτος για επίθεση σε έναν υπάλληλο από τη μονάδα εκτάκτων αναγκών, ανέφερε η αστυνομία.

Και οι δύο παραμένουν υπό κράτηση για ανάκριση.

Moment Nigel Farage is splattered with milkshake as he launches campaign pic.twitter.com/87YkADFpbC

NEW: Nigel Farage had what appeared to be a milkshake poured over him as he left Clacton Wetherspoons pic.twitter.com/sCMfdubMIs

— Harry Horton (@harry_horton) June 4, 2024