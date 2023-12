Νάιτζελ Φάρατζ, μια «αλεπού» στη βρετανική πολιτική «ζούγκλα»

Τραγούδησε καραόκε κάνοντας ένα ημιτελές ντροπαλό στριπτίζ. Έφαγε όρχεις και μαστούς καμήλας. Κλείστηκε σε ένα κουτί με φίδια.

Μόλις προ ημερών ο Νάιτζελ Φάρατζ βγήκε τελικά τρίτος στο ριάλιτι «I’m a Celebrity… Get Me Out of Here!» στη βρετανική εκδοχή του, τσεπώνοντας 1,5 εκατομμύρια λίρες από το δίκτυο ITV για τη συμμετοχή του.

Και κάπως έτσι, έχοντας επιχειρήσει λίφτινγκ στο δημόσιο προφίλ του μέσα από την 23μερη παραμονή του σε ζούγκλα της Αυστραλίας, ο ακροδεξιός Βρετανός πολιτικός και κεντρική μορφή του Brexit επιχειρεί να επαναλανσαριστεί σε μια άλλη «ζούγκλα».

Αυτή της κεντρικής πολιτικής σκηνής της Βρετανίας.

Πολλοί αναλυτές και τηλεοπτικοί σχολιαστές επέκριναν δριμύτατα όλο αυτό τον καιρό το επικοινωνιακό «ξέπλυμα» ενός επικίνδυνα ακραίου πολιτικού, που δεν έχει καταφέρει να εκλεγεί στο βρετανικό κοινοβούλιο παρά την σχεδόν 30ετη καριέρα του.

Αν και ορκισμένος πολέμιος της ΕΕ, ο Φάρατζ ήταν επί 21 χρόνια ευρωβουλευτής (1999-2020) μέχρι το Brexit, μάλιστα κομπάζοντας στο άρτι ολοκληρωθέν ριάλιτι για την προνομιακή ζωή του στις Βρυξέλλες.

Οι New York Times τον έχουν χαρακτηρίσει «από τους πιο επικίνδυνους δημαγωγούς που έχει δει ποτέ η Βρετανία».

Αυτό ωστόσο δεν δείχνει να πτοεί πολλούς στη Γηραιά Αλβιώνα -και δη στους πιο συντηρητικούς κόλπους των κυβερνώντων Τόρις- να οραματίζονται την μεγάλη επιστροφή του Νάιτζελ.

Μιας διχαστικής φυσιογνωμίας στη χώρα του και δηλωμένου θαυμαστή του Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος επίσης οραματίζεται την πολιτική επάνοδό του, με τις προεδρικές εκλογές στις ΗΠΑ το 2024.

«Ποτέ μην λες ποτέ», δήλωσε ο 59χρονος Φάρατζ στο ITV για το ενδεχόμενο επιστροφής του στην πολιτική, μετά το τέλος του ριάλιτι.

«Δεν μπορώ να προβλέψω τι θα συμβεί», προσέθεσε, επιχειρώντας να κρατήσει σε αγωνία το κοινό του, που μέσω τηλεθέασης και πολιτικής αφέλειας δείχνει να «αβγατίζει».

Opinion | Farage’s celebrity status reflects a new style of politicshttps://t.co/WUh44AziAR — Epigram (@EpigramPaper) December 18, 2023

«Φλερτ» με την υπερσυντηρητική Δεξιά

Προς το παρόν, ο Νάιτζελ Φάρατζ έχει επιστρέψει στα γνωστά «λημέρια» του, ως παρουσιαστής εκπομπής στο βρετανικό κανάλι GB News.

Δεν κρύβει όμως τις πολιτικές φιλοδοξίες του, παρά το ότι έχει ανακοινώσει από το 2021 την οριστική αποχώρησή του από τον πολιτικό στίβο, έπειτα από 30 χρόνια παρουσίας.

Τους τελευταίους μήνες επικρίνει όλο και εντονότερα την κυβέρνηση των Συντηρητικών για αποτυχημένους χειρισμούς στο Brexit.

Θέμα, για το οποίο χρησιμοποίησε μέχρι και τη συμμετοχή του στο ριάλιτι ως βήμα.

Τώρα, δε, το έδαφος φαντάζει ακόμη πιο πρόσφορο για τη ξενοφοβική ρητορική του, καθώς το μεταναστευτικό εξελίσσεται σε ένα από τα κυρίαρχα θέματα ενόψει των επόμενων κρίσιμων εκλογών στη Βρετανία, μαζί με την κρίση του κόστους ζωής.

Θεωρείται μάλιστα εξαιρετικά αμφίβολο εάν οι σπαρασσόμενοι από εμφύλιο Τόρις θα μπορέσουν να εξαντλήσουν τη διάρκεια της τρέχουσας κυβερνητικής θητείας τους μέχρι τον Ιανουάριο του 2025.

Με ή χωρίς πρωθυπουργό τον Ρίσι Σούνακ…

Παρά την πρόσφατη ακραία αντιμεταναστευτική στροφή του Βρετανού πρωθυπουργού με το «σχέδιο Ρουάντα», -που προβλέπει την «εξορία» εκεί όσων αιτούντων άσυλο καταφθάνουν χωρίς έγγραφα με πλοιάρια μέσω της Μάγχης- ο Φάρατζ τον «στολίζει».

«Ο Ρίσι είναι μια κουτσή πάπια και το Συντηρητικό κόμμα οδεύει προς την ολοκληρωτική ήττα», δήλωσε τις προάλλες.

Εφόσον ο νυν πρωθυπουργός (εκλεγμένος με εσωκομματικές διαδικασίες των Τόρις) παραμείνει στη Ντάουνινγκ Στριτ, διεμήνυσε, δεν πρόκειται καν να σκεφτεί την πιθανότητα επιστροφής στους Συντηρητικούς.

Ήταν μέλος τους μέχρι το 1992, οπότε αποχώρησε λόγω της υπογραφής της Συνθήκης του Μάαστριχτ.

Τώρα φημολογείται έντονα ότι βουλευτές και στελέχη των Τόρις θέλουν τον Μπόρις Τζόνσον να επιστρέψει ως ηγέτης του κόμματος πριν από τις εκλογές, έχοντας το πλευρό του τον Φάρατζ ως «δίδυμο» για τόνωση των καταρρακωμένων ποσοστών.

Το γεγονός ότι ουδείς εκ των δύο έχει έδρα στη Βουλή των Κοινοτήτων περιπλέκει πάντως περαιτέρω τους παρασκηνιακούς σχεδιασμούς.

Επικίνδυνα πολιτικά «παιχνίδια»

Για τους Τόρις, η ιδέα μιας συνεργασίας με τον Φάρατζ και το ακροδεξιό κόμμα του, το Reform UK -του οποίου παραμένει επίτιμος πρόεδρος- φαντάζει πλέον ως… υπαρξιακή επιλογή.

Στις τελευταίες δημοσκοπήσεις, βρίσκονται στο 27%, 13 μονάδες πίσω από τους Εργατικούς.

Τρίτη δύναμη είναι οι Φιλελεύθεροι με 11%. Τέταρτο με 9% είναι το κόμμα του Φάρατζ.

Εάν μάλιστα ο ακροδεξιός πολιτικός επέστρεφε ενεργά στην ηγεσία του Reform UK, το 37% των σημερινών ψηφοφόρων των Συντηρητικών δηλώνει ανοιχτό στην προοπτική να τον ψηφίσει.

Θα πρόκειται για ακόμη χειρότερη από την αναμενόμενη πανωλεθρία για τους Συντηρητικούς, που αναζητούν εναγωνίως και σπασμωδικά «σανίδα σωτηρίας».

Όχι τυχαία, ο Ρίσι Σούνακ -που δίνει προσωπική μάχη πολιτικής επιβίωσης εν μέσω εσωκομματικού αντάρτικου- στρέφεται όλο και πιο ακροδεξιά.

Τόσο, ώστε όχι μόνο να δώσει το παρών ως επίτιμος προσκεκλημένος στο φετινό «φεστιβάλ νεολαίας» των μεταφασιστών Αδελφών της Ιταλίας, του κόμματος της Ιταλίδας πρωθυπουργού Τζόρτζια Μελόνι, αλλά και να υιοθετήσει λίγο-πολύ από το βήμα του την ακροδεξιά θεωρία περί «Μεγάλης Αντικατάστασης».

Αν δεν αναληφθεί δράση κατά της παράτυπης μετανάστευσης «οι εχθροί μας θα δουν πόσο ανίκανοι είμαστε να το αντιμετωπίσουμε», ανέφερε.

«Θα χρησιμοποιούν όλο και περισσότερο τη μετανάστευση ως όπλο, οδηγώντας σκόπιμα ανθρώπους στις ακτές μας για να προσπαθήσουν να αποσταθεροποιήσουν τις κοινωνίες μας».

Αυτά, ενώ εκκρεμεί η οριστική έγκριση του αμφιλεγόμενου νομοσχεδίου «σχέδιο Ρουάντα» από τη Βουλή των Κοινοτήτων.

Η επόμενη μάχη αναμένεται εντός του Ιανουαρίου, οπότε ο Βρετανός πρωθυπουργός κινδυνεύει να βρεθεί αντιμέτωπος με μεγάλη εσωκομματική εξέγερση από τους σκληροπυρηνικούς των Τόρις.

Τον ίδιο μήνα, το Reform UK σχεδιάζει συνέντευξη Τύπου, ως αφετηρία της προεκλογικής εκστρατείας του για μια αναμέτρηση που το ίδιο ανάγει σε «εκλογές για τη μετανάστευση».

Οι όροι διεξαγωγής τους φαντάζουν ήδη με… πολιτικό ριάλιτι στη βρετανική «δεξιά πολυκατοικία».