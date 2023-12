Οι Βρετανοί «ψηφίζουν» ΕΕ δαγκωτό – Τους κούρασε το Brexit

Πολύ κακό για το τίποτα αποδείχτηκε το Brexit για τους Βρετανούς. Σήμερα σχεδόν έξι χρόνια μετά το δημοψήφισμα που χώρισε το Ηνωμένο Βασίλειο από την ΕΕ έχει διπλασιαστεί ο αριθμός των πολιτών του, που επιθυμεί μια πιο στενή σχέση με τις Βρυξέλλες, θεωρώντας ότι αυτή προάγει την ειρήνη, την ευημερία και την ασφάλεια περισσότερο από τον δεσμό με τις ΗΠΑ.

Μεγάλη έρευνα για τις σκέψεις των Βρετανών μετά το Brexit, η οποία βασίστηκε σε μια σειρά από δημοσκοπήσεις και τα αποτελέσματα σχετικών φόρουμ, συμπεραίνει ότι ο λαός του μεγαλύτερου νησιού της Ευρώπης βλέπει πια τη σχέση του με την ένωση σε περισσότερο ρεαλιστική βάση από ότι στο παρελθόν, οπότε υπερίσχυε η τοξικότητα στις πεποιθήσεις και τις αντιδράσεις του.

Το παραπάνω θα επιτρέψει στην κυβέρνηση των Εργατικών, που οι δημοσκοπήσεις θέλουν ότι θα διαδεχθεί στα τέλη του επόμενου χρόνου, τη σειρά των Συντηρητικών κυβερνήσεων που απέτυχαν να ικανοποιήσουν τις ανάγκες των Βρετανών, τον απαραίτητο χώρο και την απαιτούμενη άδεια για να διαπραγματευτεί στενότερη συνεργασία με την ΕΕ, ιδιαίτερα σε θέματα εμπορίου, ασφάλειας και άμυνας. Όπως γράφει ο Guardian, η έκθεση αυτή της δεξαμενής σκέψης British Future διαπίστωσε ότι το 52% των Βρετανών επιθυμεί στενότερες σχέσεις ανάμεσα στο Ηνωμένο Βασίλειο και την ΕΕ, ενώ μόνο ένα 12% ζητά περισσότερη απομάκρυνση της κυβέρνησης του Λονδίνου από όσα αποφασίζονται στις Βρυξέλλες. Το υπόλοιπο 27% τάσσεται υπέρ της διατήρησης της τρέχουσας κατάστασης.

Στην ερώτηση, πάντως, ποια σχέση θεωρούν πιο σημαντική για την ειρήνη, την ευημερία και τη σταθερότητα, σχεδόν οι μισοί από τους ερωτηθέντες (48%) κατέταξαν αυτήν με την ΕΕ στην πρώτη θέση, πάνω από τον δεσμό με τις ΗΠΑ (27%) και τις επαφές με την Κοινοπολιτεία (25%). Με τις ενδείξεις ότι η οικονομία του Ηνωμένου Βασιλείου ζημιώθηκε μέχρι αυτή την ώρα περισσότερο από όσο ευνοήθηκε από το Brexit να πλυθαίνουν, η πλειοψηφία των Βρετανών, δηλαδή το 61%, αποζητά περισσότερη συνεργασία με την ΕΕ στους τομείς του εμπορίου, της επιστήμης και της έρευνας. Μάλιστα, το 68% των ερωτηθέντων υποστηρίζει τη στενότερη συνεργασία και σε θέματα εγκληματικότητας και τρομοκρατίας και το 57% και στις τελωνειακές ρυθμίσεις και στην υγεία.

British voters see through the Brexit lies and beyond politicians’ short sightedness.

Peace, prosperity and security need the UK and EU working hand in hand… united !

🇬🇧 🇪🇺https://t.co/x2TrWd0bLv

— Guy Verhofstadt (@guyverhofstadt) December 9, 2023