Βρετανία: Παραιτήθηκε ο υπουργός Μετανάστευσης της Βρετανίας για...ακροδεξιούς λόγους αρχής

Ο υπουργός Μετανάστευσης, Ρόμπερτ Τζένρικ έθεσε την παραίτησή του στην διάθεση του Ρϊσι Σούνακ, λίγες ώρες αφότου ο πρωθυπουργός κατέθεσε νομοσχέδιο για τη διάσωση της πολιτικής απέλασης κατοίκων της Ρουάντα.

Παραιτήθηκε αφού η νομοθεσία και η σχετική γνωμοδότηση του ανωτάτου δικαστηρίου, δεν επέτρεπε στους υπουργούς να παρακάμψουν τους διεθνείς ανθρωπιστικούς νόμους που έχουν σταματήσει την κυβέρνηση να στέλνει μονομερώς, αιτούντες άσυλο στην κεντρική Αφρική.

Η παραίτηση του Τζένρικ θα θεωρηθεί ως μια κίνηση για να τοποθετηθεί ως επικεφαλής μιας αυξανόμενης δεξιάς εξέγερσης με στόχο να διασφαλιστεί ότι το Ηνωμένο Βασίλειο μπορεί να ενεργήσει μονομερώς και να στείλει πτήσεις στο Κιγκάλι.

It is with great sadness that I have written to the Prime Minister to tender my resignation as Minister for Immigration.

I cannot continue in my position when I have such strong disagreements with the direction of the Government’s policy on immigration. pic.twitter.com/Zg3ezFJr8t

— Robert Jenrick (@RobertJenrick) December 6, 2023