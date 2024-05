Ο Βρετανός πρέσβης στο Μεξικό απομακρύνθηκε αθόρυβα από τη θέση του νωρίτερα φέτος, αφού σημάδεψε με επιθετικό τυφέκιο έναν ντόπιο υπάλληλο της πρεσβείας, όπως προέκυψε όταν πλάνα από το περιστατικό αναρτήθηκαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Οι Financial Times ανέφεραν ότι ο Τζον Μπέντζαμιν βρισκόταν σε επίσημο ταξίδι στο Ντουράνγκο και τη Σιναλόα, δύο πολιτείες με ισχυρές ομάδες οργανωμένου εγκλήματος, όταν κοίταξε από το στόχαστρο του όπλου έναν συνάδελφο, ο οποίος χειρονομεί αμήχανα στο κλιπ των πέντε δευτερολέπτων.

Το πυροβόλο όπλο πιθανότατα ανήκε στην ασφάλεια που συνόδευε τον διπλωμάτη, ο οποίος απολύθηκε αμέσως μετά το περιστατικό τον Απρίλιο. Στο Μεξικό σημειώνονται πάνω από 30.000 ανθρωποκτονίες ετησίως τα τελευταία έξι χρόνια καθώς τα καρτέλ μάχονται για τον έλεγχο εδαφών και επιχειρήσεων σε ολόκληρη τη χώρα. Ο Μπέντζαμιν, 61 ετών, δεν αναφέρεται πλέον ως πρέσβης στον ιστότοπο της βρετανικής κυβέρνησης.

Ο Μπέντζαμιν έγινε πρέσβης του Ηνωμένου Βασιλείου στο Μεξικό το 2021, ενώ προηγουμένως είχε αναλάβει θέσεις στη Χιλή, την Τουρκία, τη Γκάνα, την Ινδονησία και τις ΗΠΑ σε μια καριέρα σχεδόν τεσσάρων δεκαετιών.

British Ambassador to Mexico, Jon Benjamin, points a semi automatic weapon at concerned Mexican staff member. In a context of daily killings in Mexico by drug dealers, he dares to joke. @DailyMirror @guardian @TheSun @TheEconomist @Telegraph @DailyMailUK @FCDOGovUK pic.twitter.com/1obqgsNnTD

