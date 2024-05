Κανείς δεν ξέρει, πια, πώς να είναι φίλος με κάποιον

Κατά τη διάρκεια των γυρισμάτων της τρίτης σεζόν της βραβευμένης σειράς τους «The Bear», ο Jeremy Allen White, η Ayo Edebiri και οι υπόλοιποι συνάδελφοί τους παρακολούθησαν έναν αγώνα μπέιζμπολ στο Wrigley Field στο Σικάγο τη Δευτέρα (20 Μαΐου). Κατά τη διάρκεια του αγώνα, ο White και η Edebiri καταγράφηκαν να κάθονται ο ένας δίπλα στον άλλο και ο White πιάστηκε να τρίβει απαλά την πλάτη της Edebiri.

Το βίντεο έχει γίνει viral, με τους shippers του Carmy (ο χαρακτήρας του White στο The Bear) και της Sydney (ο χαρακτήρας της Edebiri στο The Bear) να διαβεβαιώνουν με θέρμη ότι ενώ «προσπαθούν τόσο πολύ να είναι φυσιολογικοί», κυριολεκτικά δεν μπορούν –γιατί δεν τους αφήνουν.

Αυτοί οι τύποι στο διαδίκτυο είναι πεπεισμένοι ότι ο White και η Edebiri έχουν σχέση επειδή «οι φίλοι δεν αγγίζουν ο ένας τον άλλον έτσι». Αλλά δεν το κάνουν; Και αν δεν το κάνουν, γιατί έχουμε επιτρέψει ορισμένες οικειότητες να είναι επιτρεπτές μόνο σε ρομαντικές, συχνά μονογαμικές σχέσεις;

Οι White και Edebiri περνούν αυτό που βιώνουν ο Paul Mescal και η Daisy Edgar Jones από την κυκλοφορία του Normal People το 2020. Αφού πρωταγωνίστησαν στη σπαρακτική τηλεοπτική μεταφορά του ομώνυμου μυθιστορήματος της Sally Rooney, όσοι βρίσκονται στο διαδίκτυο είναι πεπεισμένοι ότι ο Mescal και η Edgar-Jones είχαν κάποια στιγμή σχέση, επειδή η εγγύτητά τους είναι κάτι που οι θαυμαστές τους δεν μπορούν να καταλάβουν.

Ακόμα και όταν ο Mescal είχε δημόσια σχέση με τη μουσικό Phoebe Bridgers, οι εικασίες γύρω από τη μυστική σχέση τους στο παρελθόν συνέχισαν να αυξάνονται – σε τέτοιο βαθμό που οι άνθρωποι άσκησαν κριτική στη Bridgers ακόμα και για το γεγονός ότι «επέτρεψε» στον Mescal να είναι τόσο κοντά σε μια άλλη γυναίκα.

Όταν οι ηθοποιοί που έχουν σχέση πρέπει να γυρίσουν οικείες σκηνές με έναν άλλο ηθοποιό στην τηλεόραση ή στον κινηματογράφο, είναι σύνηθες να ακούς ανθρώπους να παρατηρούν ότι δεν ξέρουν πώς το αντιμετωπίζουν αυτό οι ερωτικοί σύντροφοι των ηθοποιών στην πραγματική ζωή.

Ο Sam Thompson της σειράς Made in Chelsea έκανε ως γνωστόν την ίδια ερώτηση στον Timothée Chalamet κατά τη διάρκεια της περιοδείας τύπου για το Dune: Part Two εάν ο Chalamet τρέφει ρομαντικό ενδιαφέρον για τη Zendaya, στην πραγματικότητα. Ο Chalamet, που δεν εντυπωσιάστηκε από την ερώτηση, σήκωσε τους ώμους, σχολιάζοντας ότι είναι απλά «η φύση της δουλειάς».

Αν και πολλοί ηθοποιοί απατούν τους συντρόφους τους με τον επί της οθόνης έρωτά τους (βλέπε: Χάρισον Φορντ και Κάρι Φίσερ, Ντόμινικ Γουέστ και Λίλι Τζέιμς), η υποκριτική είναι μια πρακτική που σε ανοίγει σε έναν πιο διευρυμένο και βαθύ τρόπο κατανόησης της φιλίας.

«Αν ήσασταν ποτέ παιδί του θεάτρου (όπως ήμουν εγώ), θυμηθείτε την εποχή που παίζατε σε ένα έργο: τους μήνες που περνούσατε μαθαίνοντας ατάκες, κάνοντας πρόβες και γνωρίζοντας τους συναδέλφους σας στο θίασο» γράφει η Halima Jibril στο dazeddigital.com.

«Κατά τη διάρκεια εκείνης της περιόδου, δεν είχα νιώσει ποτέ πιο κοντά σε μια ομάδα ανθρώπων, ειδικά εκείνων του αντίθετου φύλου (για να το πω απλά), από ό,τι όταν παίζαμε μαζί. Καθώς φτάναμε στην τελευταία μας παράσταση, το μόνο που μπορούσαμε να κάνουμε ήταν να αγγίζουμε ο ένας τον άλλον.

»Καθώς κρατιόμασταν από το χέρι και αγκαλιαζόμασταν σφιχτά, ελπίζαμε ότι η παράσταση και το πώς νιώθαμε ο ένας για τον άλλον δεν θα τελείωνε ποτέ. Αυτή η συμπεριφορά μπορεί να προκαλέσει έκπληξη έξω από ένα θεατρικό περιβάλλον (όπως ακριβώς συμβαίνει και με τους White, Edebiri, Mescal και Edgar Jones). Αλλά, μέσα σε αυτό, μας επιτρεπόταν να επιδείξουμε μια οικειότητα που συνήθως θεωρείται κατάλληλη μόνο σε ρομαντικές σχέσεις. Μέσω του θεάτρου, μας έδειξαν εναλλακτικούς και εμπλουτιστικούς τρόπους για να είμαστε φίλοι» συμπληρώνει.

«Μιλώντας γι’ αυτό στη συμμαθήτριά μου, παιδί του θεάτρου και ηθοποιό Vienna Ayla, συμφωνεί ολόψυχα: “Η αγάπη που βιώνεις με όσους ανήκουν στον θίασό σου είναι απερίγραπτη. Νομίζω ότι σε αλλάζει. Το θέατρο έχει μεταμορφώσει τον ορισμό μου για την οικογένεια και είναι ένα συναίσθημα που οι ηθοποιοί κυνηγούν επανειλημμένα σε όλη τους τη ζωή“» εξηγεί η Halima Jibril στο dazeddigital.com.

Για να κάνουν αυτές τις σχέσεις κοινωνικά αποδεκτές, οι ηθοποιοί περιγράφουν τους συνεργάτες τους ως «οικογένεια», όπως κάνει η Ayla παραπάνω. Ωστόσο, στο βιβλίο της Collapse Feminism, η συγγραφέας και δοκιμιογράφος βίντεο Alice Cappelle πιστεύει ότι πρέπει να απορρίψουμε το να περιγράφουμε τους φίλους μας ως οικογένεια, καθώς μειώνει την αξία της φιλίας.

«Για να μειωθεί η αξία της, η βαθιά φιλία είτε σεξουαλικοποιείται («πρέπει να είναι γκέι») είτε επανασυνδέεται με τη συγγένεια (αδελφότητα, αδελφοσύνη) για να ακυρωθεί το τεκμήριο της ομοφυλοφιλίας» ή οποιασδήποτε σεξουαλικότητας, «και να επιστρέψουμε στην οικογένεια».

Jeremy Allen White says he and Ayo Edebiri “really enjoy each other in life, on camera and off camera. I have a tremendous amount of respect for her as a person, but also as an artist. And so I hope that sort of that kind of thing shines through on camera between Carm and Syd.” pic.twitter.com/GwiD5LMl8H

— Film Updates (@FilmUpdates) May 21, 2024