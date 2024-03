Γιατί οι άνθρωποι δεν ερωτεύονται πια τους φίλους τους;

Γίνεται όλο και πιο ξεκάθαρο ότι οι νέοι έχουν κουραστεί από τις εφαρμογές γνωριμιών. Σύμφωνα με την εταιρεία ερευνών Savanta, πάνω από το 90% της Gen Z αισθάνεται απογοητευμένο από τις διαδικτυακές γνωριμίες, ενώ μια άλλη έρευνα της Inner Circle δείχνει ότι τρεις στους τέσσερις ανύπαντρους στο Ηνωμένο Βασίλειο θα προτιμούσαν να γνωρίσουν τον μελλοντικό τους σύντροφο στην πραγματική ζωή.

Στο βιβλίο, μια 22χρονη που της πήρε συνέντευξη η Bergström εξηγεί ότι δεν θα έκανε ποτέ swipe right σε κάποιον από τον κοινωνικό της κύκλο, λέγοντας: «Δεν ξέρω αν είναι υγιές να έχεις τόσους πολλούς κοινούς φίλους»

Ωστόσο, παρά το γεγονός ότι επιθυμούν να γνωρίσουν ανθρώπους «οργανικά», η έρευνα που δημοσιεύθηκε στο πλαίσιο του συνεχιζόμενου προγράμματος του Πανεπιστημίου Stanford «Πώς τα ζευγάρια γνωρίζονται και παραμένουν μαζί» δείχνει ότι η πλειονότητα των ζευγαριών γνωρίζονται πλέον online.

Μας απελευθέρωσαν;

Τα στοιχεία δείχνουν ότι το 55% των ετεροφυλόφιλων ζευγαριών γνωρίστηκαν διαδικτυακά το 2022, με τον αριθμό των ζευγαριών που γνωρίζονται μεταξύ τους μέσω φίλων να μειώνεται δραματικά. «Από το τέλος του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου μέχρι το 2013, ο πιο δημοφιλής τρόπος με τον οποίο οι ετεροφυλόφιλοι Αμερικανοί γνώρισαν τους ερωτικούς τους συντρόφους ήταν μέσω της μεσολάβησης φίλων», έγραψαν οι ερευνητές.

«Οι φίλοι, οι όχι και τόσο στενοί, υπήρξαν ιστορικά μια καίρια πηγή σύνδεσης με άλλους. Η άνοδος του διαδικτύου έδωσε τη δυνατότητα στα άτομα στην αγορά των γνωριμιών να αποκλείσουν τους φίλους τους».

Στις αρχές της δεκαετίας του 2010, όταν το online dating έγινε ευρέως γνωστό, αυτό παρουσιάστηκε ως πρόοδος. Η γκάμα των γνωριμιών σας δεν περιοριζόταν πλέον σε τυχαίες γνωριμίες. Στις εφαρμογές γνωριμιών, μπορούσατε να διαμορφώσετε τις δικές σας.

Η θεμελιώδης εργασία που δημοσιεύθηκε από την επιδραστική κοινωνιολόγο Elizabeth Bott διαπίστωσε ότι οι ρομαντικές σχέσεις μέσα στους ίδιους κοινωνικούς κύκλους ήταν πιο πιθανό να είναι επιτυχείς, ενώ πιο πρόσφατη έρευνα που δημοσιεύθηκε το 2021 διαπίστωσε ότι τα ζευγάρια που γνωρίζονται διαδικτυακά είναι πιο πιθανό να χωρίσουν

Μπορούσατε να φιλτράρετε τα προφίλ με βάση το φύλο, την ηλικία, την απόσταση, τη θρησκεία, το ύψος, ακόμη και τα ζώδια. Ακουγόταν απελευθερωτικό- υποτίθεται ότι θα διευκόλυνε τους ανθρώπους να βρουν τον «σωστό» σύντροφο. Σύμφωνα με την κοινωνιολόγο Dr Jenny van Hooff, οι εφαρμογές γνωριμιών «έχουν σίγουρα δώσει στους ανθρώπους περισσότερες επιλογές» για τις σχέσεις τους. «Μας απελευθέρωσαν από τα παραδοσιακά πρότυπα όπου ο ετεροφυλόφιλος γάμος και τα παιδιά είναι ο κανόνας», λέει.

«Ηλεκτρονικά ψώνια» οι σχέσεις;

Αλλά όπως οι περισσότεροι χρήστες εφαρμογών γνωριμιών θα γνωρίζουν μέχρι τώρα, το παράδοξο της επιλογής μπορεί να είναι αποχαυνωτικό, ειδικά καθώς αυτές οι εφαρμογές δύσκολα μας επιτρέπουν να ασχοληθούμε ουσιαστικά με τον ουσιαστικό άπειρο αριθμό αγνώστων που μας παρουσιάζονται.

«Ζούμε σε μια καταναλωτική κοινωνία, όπου τείνουμε να αξιολογούμε τα ραντεβού και τις σχέσεις ως καταναλωτές, γεγονός που μπορεί να αποβεί απάνθρωπο», λέει η δρ van Hooff, προσθέτοντας ότι οι συμμετέχοντες στην έρευνά της συχνά παρομοιάζουν τις εφαρμογές γνωριμιών με «ηλεκτρονικά ψώνια».

Οι εφαρμογές επίσπευσαν την άνοδο αυτού που η κοινωνιολόγος και συγγραφέας Δρ Marie Bergström αποκάλεσε «ιδιωτικοποίηση της οικειότητας». Στο βιβλίο της The New Laws of Love (Οι νέοι νόμοι του έρωτα), που κυκλοφόρησε το 2021, υποστηρίζει ότι η εξάπλωση των διαδικτυακών ραντεβού έχει καταλύσει μια κουλτούρα όπου η επιχείρηση εύρεσης αγάπης απομακρύνεται ολοένα και περισσότερο από τη δημόσια σφαίρα και μετατρέπεται σε «ατομική πράξη», ιδίως μεταξύ των νέων. Σύμφωνα με τη Δρ van Hooff, η ιδιωτικοποίηση της οικειότητας είναι σύμπτωμα της αυξανόμενης απομόνωσης της κοινωνίας.

«Ο ελεύθερος χρόνος άρχισε να συνδέεται ως επί το πλείστον με το σπίτι, και ο COVID το ενίσχυσε αυτό. Υπάρχουν λιγότεροι χώροι όπου οι άνθρωποι παραδοσιακά θα κοινωνικοποιούνταν με φίλους, καθώς πολλές παμπ και μπαρ κλείνουν», εξηγεί. «[Έρχεται] Στην εποχή του #MeToo, το οποίο έχει αυξήσει την ευαισθητοποίηση σχετικά με τη συναίνεση και το πώς μπορεί να είναι ακατάλληλο να πλησιάσει κανείς κάποιον που δεν έχει ζητήσει ρητά αυτή την προσέλκυση».

Χωρισμός έπειτα από τρια χρόνια γάμου;

Ουσιαστικά, ως αποτέλεσμα της ανάπτυξης των εφαρμογών γνωριμιών, της εποχής που προμοτάρει τον ατομικισμό και των επακόλουθων του κινήματος #MeToo, τα πρότυπα έχουν αλλάξει, με αποτέλεσμα πολλοί νέοι να αισθάνονται αμήχανα να βγαίνουν ραντεβού με φίλους ή φίλους των φίλων τους, παρά το γεγονός ότι αυτό αποτελεί κοινή πρακτική για τις παλαιότερες γενιές.

Οι χωρισμοί είναι πάντα δύσκολοι, αλλά οι χωρισμοί στο πλαίσιο μιας παρέας είναι προφανώς ακόμη πιο οδυνηροί. Πολλοί άνθρωποι της Gen Z, δεν αντέχουν καν να το σκέφτονται. Αλλά με το να ξεγράφουμε εντελώς τους ανθρώπους μέσα στους κοινωνικούς μας κύκλους, ενδεχομένως χάνουμε ευτυχισμένες, μακροχρόνιες και απολαυστικές σχέσεις: η θεμελιώδης εργασία που δημοσιεύθηκε από την επιδραστική κοινωνιολόγο Elizabeth Bott διαπίστωσε ότι οι ρομαντικές σχέσεις μέσα στους ίδιους κοινωνικούς κύκλους ήταν πιο πιθανό να είναι επιτυχείς, ενώ πιο πρόσφατη έρευνα που δημοσιεύθηκε το 2021 διαπίστωσε ότι τα ζευγάρια που γνωρίζονται διαδικτυακά είναι πιο πιθανό να χωρίσουν μέσα σε τρία χρόνια από το γάμο σε σύγκριση με τα ζευγάρια που γνωρίστηκαν offline.

