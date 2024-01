Οι πρωταγωνιστές του The Bear σφραγίζουν την 6η νίκη τους στα Emmy με ένα φιλί

Η σειρά του FX, The Bear, κέρδισε την εξαιρετική κωμική σειρά στα 75α ετήσια βραβεία Primetime Emmy της Δευτέρας. Οι υπόλοιπες υποψηφιότητες ήταν οι: Abbott Elementary, Barry, Jury Duty, The Marvelous Mrs. Maisel, Only Murders in the Building, Ted Lasso και Wednesday.

Στη σκηνή, οι συμσυμπρωταγωνιστές Ebon Moss-Bachrach και Matty Matheson αγκαλιάστηκαν με ένα αστείο φιλί, καθώς οι ηθοποιοί συγκεντρώθηκαν για να παραλάβουν το βραβείο.

Δείτε το βίντεο

Η ζωή στο εστιατόριο του The Bear

Ο Matheson, 41 ετών, δήλωσε στη συνέχεια: «Αγαπώ τόσο πολύ τα εστιατόρια. Τα καλά, τα κακά. Είναι δύσκολο. Είμαστε όλοι σπασμένοι μέσα μας και κάθε μέρα πρέπει να εμφανιζόμαστε και να μαγειρεύουμε και να κάνουμε τους ανθρώπους να αισθάνονται καλά τρώγοντας κάτι, καθισμένοι σε ένα τραπέζι. Είναι πραγματικά όμορφο» μιλώντας για την υπόθεση του The Bear, η οποία διαδραματίζεται σε ένα εστιατόριο.

«Και όλοι μας εδώ έχουμε την ευκαιρία να κάνουμε μια παράσταση μαζί και να κάνουμε τους ανθρώπους να νιώσουν καλά – ή να γεμίσουν με άγχος, ή να νευριάσουν… Αλλά αυτό είναι πραγματικά καταπληκτικό. Είναι πανέμορφο», πρόσθεσε.

Η σειρά The Bear ήταν μία από τις επικρατέστερες υποψηφιότητες για τα βραβεία φέτος. Η φημισμένη σειρά επικεντρώνεται στον σεφ Carmen «Carmy» Berzatto, τον οποίο υποδύεται ο Jeremy Allen White, τον οποίο είδαμε στην πρόσφατη διαφήμιση για τα εσώρουχα Calvin Klein, ο οποίος επιστρέφει στην πατρίδα του, το Σικάγο, για να μεταμορφώσει ένα τοπικό κατάστημα σάντουιτς μετά τον απροσδόκητο θάνατο του αδελφού του, τον οποίο υποδύεται ο Jon Bernthal.

Ο 32χρονος White και η συμπρωταγωνίστρια του Ayo Edebiri εκπαιδεύτηκαν με επαγγελματίες σεφ πριν γυρίσουν τη σειρά του FX

Δείτε το τρέιλερ της πρώτης σεζόν

Το The Bear θα επιστρέψει για τρίτη σεζόν αργότερα φέτος

Ο 32χρονος White και η συμπρωταγωνίστρια του Ayo Edebiri εκπαιδεύτηκαν με επαγγελματίες σεφ πριν γυρίσουν τη σειρά του FX.

«Πριν γυρίσουμε τον πιλότο, πήγα στο Ινστιτούτο Μαγειρικής Εκπαίδευσης στην Πασαντίνα», δήλωσε στο W. «Εκεί γνώρισα την Ayo – γνωριστήκαμε μεταξύ μας ενώ μαγειρεύαμε, κάτι που ήταν ωραίο, αφού μοιάζει με τον τρόπο με τον οποίο η Sydney και η Carmy επικοινωνούν μεταξύ τους. Τους ενώνει η μαγειρική».

Ο White, η Edebiri και ο Moss-Bachrach κέρδισαν ο καθένας από τα βραβεία υποκριτικής τη Δευτέρα για τη δουλειά τους στην 1η σεζόν, ενώ η σειρά κέρδισε και για τη συγγραφή και τη σκηνοθεσία κωμωδίας.

Το The Bear θα επιστρέψει για τρίτη σεζόν αργότερα φέτος. Αν και η 3η σεζόν δεν έχει ακόμη ημερομηνία κυκλοφορίας, o White έχει αρχίσει να προετοιμάζεται.

«Ξέρω ότι τον Ιανουάριο θα αφιερώσω αρκετό χρόνο για να συναντηθώ με κάποιους σεφ», δήλωσε ο White στο Vanity Fair τον Δεκέμβριο. «Και ξέρω ότι θα αρχίσω να φτιάχνω το μενού του The Bear με διάφορους σεφ και να μαγειρεύω και απλά να προσπαθώ να προετοιμαστώ για να κάνω περισσότερα από αυτά τα πολύπλοκα πράγματα στην κάμερα».

*Με στοιχεία από people.com