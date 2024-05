Όταν σκεφτόμαστε την τεχνητή νοημοσύνη, συνήθως μας έρχονται στο μυαλό δύο πράγματα:

1) Θα μπορούσε να κάνει τη ζωή μας πολύ πιο εύκολη ή

2) Θα μας πάρει όλες τις δουλειές μας.

Αν σκεφτούμε όμως αισιόδοξα, η τεχνητή νοημοσύνη θα μπορούσε να βοηθήσει να σωθούν ζωές, σύμφωνα τουλάχιστον με τους Κινέζους.

Σε πρόσφατη συνέντευξή τους στους Global Times, οι Κινέζοι ερευνητές έριξαν φως στις πρακτικές επιπτώσεις αυτής της καινοτόμου προσέγγισης στην υγειονομική περίθαλψη.

Η ιδέα μιας νοσοκομειακής πόλης τεχνητής νοημοσύνης, όπου εικονικοί ασθενείς αντιμετωπίζονται από γιατρούς τεχνητής νοημοσύνης, έχει τεράστια σημασία τόσο για τους επαγγελματίες της ιατρικής όσο και για το ευρύ κοινό.

Το νοσοκομείο τεχνητής νοημοσύνης στοχεύει στην εκπαίδευση ιατρικών παραγόντων μέσω ενός προσομοιωμένου περιβάλλοντος, ώστε να μπορούν να εξελίσσονται αυτόνομα και να βελτιώνουν την ικανότητά τους να θεραπεύουν ασθένειες.

Πρόσφατα, ερευνητές από το Πανεπιστήμιο Tsinghua ανέπτυξαν το νοσοκομείο τεχνητής νοημοσύνης με την ονομασία «Agent Hospital». Σε αυτόν τον εικονικό κόσμο, όλοι οι γιατροί, οι νοσηλευτές και οι ασθενείς καθοδηγούνται από ευφυείς πράκτορες με τη βοήθεια μεγάλου γλωσσικού μοντέλου (LLM), οι οποίοι είναι ικανοί για αυτόνομη αλληλεπίδραση.

Είναι αξιοσημείωτο ότι οι γιατροί ΤΝ μπορούν να θεραπεύσουν 10.000 ασθενείς μέσα σε λίγες μόνο ημέρες. Οι ανθρώπινοι γιατροί θα χρειάζονταν τουλάχιστον δύο χρόνια για να θεραπεύσουν τόσους πολλούς ασθενείς.

Επιπλέον, οι εξελιγμένοι πράκτορες γιατροί πέτυχαν ένα εντυπωσιακό ποσοστό ακρίβειας 93,06% στο σύνολο δεδομένων MedQA (ερωτήσεις για τις εξετάσεις ιατρικών αδειών των ΗΠΑ) που καλύπτουν σημαντικές αναπνευστικές ασθένειες.

Προσομοιώνουν ολόκληρη τη διαδικασία διάγνωσης και θεραπείας των ασθενών, συμπεριλαμβανομένης της διαβούλευσης, της εξέτασης, της διάγνωσης, της θεραπείας και της παρακολούθησης.

Ο επικεφαλής της ομάδας Liu Yang εξήγησε ότι οι φοιτητές ιατρικής μπορούν να χρησιμοποιήσουν την πλατφόρμα για τη θεραπεία εικονικών ασθενών ως μέρος της διαδικασίας εκμάθησης.

Αυτό εξαλείφει την ανάγκη να χειρουργούν πραγματικούς ασθενείς, για παράδειγμα.

Το περιβάλλον χωρίς κινδύνους μπορεί να βοηθήσει στην ανάπτυξη ενός αριθμού άρτια εκπαιδευμένων γιατρών, σύμφωνα με τον Liu, εκτελεστικό κοσμήτορα του Ινστιτούτου Έρευνας Βιομηχανίας Τεχνητής Νοημοσύνης (AIR) και αναπληρωτή κοσμήτορα του Τμήματος Επιστήμης και Τεχνολογίας Υπολογιστών του Πανεπιστημίου Tsinghua.

Μετά από περίπου έξι μήνες έρευνας και ανάπτυξης, η νοσοκομειακή πόλη της τεχνητής νοημοσύνης είναι σχεδόν έτοιμη για πρακτική εφαρμογή.

Το νοσοκομείο Agent Hospital φιλοδοξεί να τεθεί σε λειτουργία μέχρι το δεύτερο εξάμηνο του 2024.

Ωστόσο, είναι απίθανο οι γιατροί τεχνητής νοημοσύνης να θεραπεύσουν ποτέ πραγματικούς ασθενείς.

Αυτό έρχεται μετά την πρόβλεψη του Elon Musk για το πότε πιστεύει ότι η τεχνητή νοημοσύνη θα γίνει πιο έξυπνη από τον άνθρωπο.

Πηγαίνοντας στο X, ο ιδιοκτήτης έγραψε: «Η τεχνητή νοημοσύνη θα είναι πιθανότατα εξυπνότερη από κάθε άνθρωπο τον επόμενο χρόνο».

«Μέχρι το 2029, η τεχνητή νοημοσύνη θα είναι πιθανότατα εξυπνότερη από όλους τους ανθρώπους μαζί».

AI will probably be smarter than any single human next year. By 2029, AI is probably smarter than all humans combined. https://t.co/RO3g2OCk9x

— Elon Musk (@elonmusk) March 13, 2024