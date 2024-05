Τη δημιουργία μιας νέας υπηρεσίας που στοχεύει στην επιτήρηση της εφαρμογής της Ενωσιακής νομοθεσίας, αναφορικά με την Τεχνητή νοημοσύνη (ΑΙ), ανακοίνωσε σήμερα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Η νεοσύστατη υπηρεσία θα έχει έδρα τις Βρυξέλλες και θα απασχολεί περισσότερους από 140 ειδικούς σε θέματα τεχνολογίας, δικηγόρους, ειδικούς σε θέματα πολιτικής, οικονομολόγους και διοικητικούς βοηθούς. Αναμένεται, επίσης, να ξεκινήσει τη λειτουργία της στα μέσα του Ιουνίου. Το δε ρυθμιστικό πλαίσιο για το AI θεωρείται εξαιρετικά πρωτοποριακό, αφού καμία άλλη Ήπειρος (ή ένωση κρατών) δεν έχει προχωρήσει σε κάτι αντίστοιχο.

«Η νέα υπηρεσία και οι 140 ταλαντούχες γυναίκες και άνδρες, θα επιτηρούν καθημερινά την νομοθεσία της Ένωσης για την Τεχνητή νοημοσύνη» έγραψε στο Χ ο επίτροπος Εσωτερικής Αγοράς Τιερί Μπρετόν. «Φτιάχνουμε ένα οικοσύστημα για τις νεοφυείς επιχειρήσεις και τους πολίτες – ένα Ευρωπαϊκό ΑΙ οικοσύστημα, καινοτόμο, ανταγωνιστικό και ευθυγραμμισμένο με τους κανόνες και τις αξίες της Ε.Ε.», πρόσθεσε ο επίτροπος.

It’s the season premiere of the #AIOffice!🇪🇺

🔜 1️⃣4️⃣0️⃣ talented women & men will drive the day-to-day implementation of the #AIAct.

Building — for both #startups & #citizens — a European AI ecosystem that is innovative, competitive and respectful of EU rules and values. pic.twitter.com/uXD8WC9whQ

— Thierry Breton (@ThierryBreton) May 29, 2024