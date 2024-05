Υπάρχει μια μεγάλη ρωσική επιχείρηση σε εξέλιξη στην Ουκρανία με επίκεντρο την περιοχή του Χαρκόβου. Την ίδια ώρα, οι Ρώσοι επιτίθενται και αλλού, πρωτίστως στο Ντονμπάς αλλά και στη Ζαπορίζια (στη φωτογραφία του Reuters/Vyacheslav Madiyevskyy, επάνω, ρωσική πυραυλική επίθεση στο Χάρκοβο).

Η απειλή στον βορρά ανάγκασε την Ουκρανία ν’ αποσύρει στρατεύματα που έχουν αναπτυχθεί αλλού, συμπεριλαμβανομένου του Τσάσιβ Γιαρ, σε μια προσπάθεια να κρατηθεί η γραμμή στο Χάρκοβο.

Εάν η πρόθεση της Ρωσίας ήταν ν’ αναγκάσει τον στρατό της Ουκρανίας να μετακινήσει τα στρατεύματά της προς τα βόρεια, τότε φαίνεται ότι, μέχρι στιγμής, το πέτυχε.

Αυτές οι αναδιατάξεις στρατευμάτων θα προσφέρουν στους Ρώσους την ευκαιρία να προκαλέσουν μεγαλύτερη ζημιά στον ουκρανικό στρατό.

Τίθεται ένα μεγάλο ερώτημα: ποιος είναι ο ρωσικός στόχος; Στρατιωτικοί εμπειρογνώμονες δεν πιστεύουν ότι η Ρωσία έχει αναπτύξει αρκετά νέα στρατεύματα (επιπλέον 50.000) για να καταλάβει πραγματικά το Χάρκοβο.

Ορισμένοι πιστεύουν ότι ίσως θα φέρει πρόσθετες δυνάμεις για να το κατακτήσει, αλλά τουλάχιστον μέχρι στιγμής αυτό δεν έχει συμβεί.

Φαίνεται να υπάρχει ισχυρή πεποίθηση στους κύκλους του ΝΑΤΟ ότι το Χάρκοβο αποτελεί τον στόχο. Είμαι πολύ λιγότερο σίγουρος, και στην πραγματικότητα μου φαίνεται ότι δεν είναι αυτός ο στόχος, γράφει σε ανάλυσή του ο Stephen Bryen, πρώην αναπληρωτής υφυπουργός Αμυνας των ΗΠΑ, ειδικός στη στρατηγική και την τεχνολογία ασφαλείας.

Ενώ αληθεύει ότι οι Ρώσοι το περικυκλώνουν, η δική μου πεποίθηση είναι ότι θέλουν να πολεμήσουν τους Ουκρανούς περισσότερο ανοιχτά παρά μέσα σε μια μεγάλη πόλη. Το Χάρκοβο είναι η δεύτερη μεγαλύτερη πόλη της Ουκρανίας.

Κατά τη γνώμη μου, η Ρωσία επιδιώκει ν’ αναγκάσει τον στρατό της Ουκρανίας να κυνηγήσει τις ρωσικές μονάδες μετά την εισβολή τους.

Η ιδέα είναι να προκληθούν μεγάλες απώλειες στην ουκρανική πλευρά και, αν όλα πάνε σύμφωνα με το σχέδιο, είτε να χωριστεί ο ουκρανικός στρατός στα δύο, είτε να διαλυθεί εντελώς.

Μ’ αυτόν τον τρόπο ο στόχος δεν είναι απλώς να καταλάβουμε έδαφος, αλλά να καταστρέψουμε την ικανότητα της Ουκρανίας ν’ αντιστέκεται.

Υπάρχουν πολλές ενδείξεις που οδηγούν στο συμπέρασμα ότι η Ρωσία σημειώνει επιτυχία στη συνεχιζόμενη επιχείρηση.

Η πρώτη είναι ότι ο διοικητής της βόρειας αμυντικής γραμμής της Ουκρανίας, ταξίαρχος Yuriy Halushkin, απολύθηκε από τον Ζελένσκι στις 15 Μαΐου για την αποτυχία του να οργανώσει σωστά την άμυνα στην περιοχή του Χαρκόβου. Αντικαταστάθηκε από τον υποστράτηγο Ihor Tantsyura. Η απόλυση του Halushkin δεν αλλάζει τίποτα στο πεδίο της μάχης.

Η δεύτερη είναι ότι οι άμυνες της Ουκρανίας δεν επαρκούν καθόλου. Κυρίως σκάβουν βαθιά χαρακώματα. Υπάρχει λίγος χρόνος για την κατασκευή τσιμεντένιων οχυρώσεων. Σε κάθε περίπτωση, η Ρωσία μεταφέρει περισσότερα φλογοβόλα και πυροβολικό για να τα καταστρέψει.

Σύμφωνα με πληροφορίες, τα ρωσικά στρατεύματα εισβάλλουν στις οχυρωμένες τάφρους και τις καταλαμβάνουν δίνοντας μάχες με τους υπερασπιστές τους. Αν και δεν γνωρίζουμε πολλά για τις ρωσικές απώλειες, ξέρουμε ότι οι νεκροί και οι τραυματίες της Ουκρανίας αυξάνονται.

Η τρίτη ένδειξη είναι ότι οι ουκρανικός στρατός δεν εξοπλίστηκε αποτελεσματικά. Ενα από τα διδάγματα αυτού του πολέμου είναι ότι πλέον η στρατιωτική θωράκισή της δεν συνιστά όπλο πρώτης γραμμής, αφού μπορεί να καταστραφεί από φτηνά μη επανδρωμένα αεροσκάφη, νάρκες που εκτοξεύονται από τον αέρα και αντιαρματικά όπλα.

Σύμφωνα με πληροφορίες, άλλο ένα Abrams και τουλάχιστον ένα ακόμη τανκ Leopard χτυπήθηκαν τις τελευταίες ημέρες. Οι μάχες μεγάλης κλίμακας με τανκς φαίνεται ν’ ανήκουν στην ιστορία.

Η τέταρτη ένδειξη είναι ότι ένας μεγαλύτερος αριθμός ουκρανικών στρατευμάτων αιχμαλωτίζεται ή παραδίδεται. Ως επί το πλείστον, πρόκειται για σκληραγωγημένους και έμπειρους μαχητές, όχι για πρόσφατα στρατολογημένους, επομένως οι αιχμαλωτίσεις τους είναι ψυχολογικά σημαντικές.

Επίσης, υπάρχουν αναφορές για μονάδες απρόθυμες να εκτελέσουν επιθετικά καθήκοντα ή που υποχωρούν χωρίς εντολές από τους διοικητές τους. Οι αριθμοί δεν είναι, προς το παρόν, πολύ υψηλοί, αλλά οι Ρώσοι κάνουν ό,τι μπορούν για να δημοσιοποιήσουν τα περιστατικά.

Η πέμπτη ένδειξη είναι ότι τουλάχιστον δύο συνταγματάρχες της δύναμης προστασίας της προεδρίας συνελήφθησαν και ο επικεφαλής της ομάδας ασφαλείας του Ζελένσκι απολύθηκε. Ο ουκρανός πρόεδρος είπε ότι σχεδίαζαν να τον σκοτώσουν μαζί με άλλους υψηλόβαθμους αξιωματούχους και κατηγόρησε τους Ρώσους.

Είναι αμφίβολο ότι οι Ρώσοι θα προσπαθούσαν να εξουδετερώσουν τον Ζελένσκι εκτός και αν είχαν άλλον υποψήφιο για να τον αντικαταστήσουν, κάτι που – αν το κάνουν – δεν είναι καθόλου προφανές.

Αν αναλύσει κανείς τον πόλεμο, θα διαπιστώσει ότι οι Ρώσοι δεν έχουν βάλει στο στόχαστρο τον Ζελένσκι, παρόλο που μπορεί να προσπάθησαν να εξουδετερώσουν τον Μπουντάνοφ, τον επικεφαλής της GRU (στρατιωτική μυστική υπηρεσία) της Ουκρανίας.

Πριν δύο εβδομάδες η Ρωσία καταχώρισε τους Ζελένσκι και Μπουντάνοφ καθώς και άλλους σε λίστα «καταζητούμενων» για απροσδιόριστα εγκλήματα. Η ρωσική λίστα δεν είναι, απ’ όσο γνωρίζει κανείς, μια λίστα δολοφονιών συγκρίσιμη μ’ αυτήν της Ουκρανίας, αν και αυτό δεν είναι σίγουρο.

Μάλλον ο Ζελένσκι το χρησιμοποίησε ως δικαιολογία για να συλλάβει τους συνταγματάρχες και να κατηγορήσει τους Ρώσους, αλλά δεν είναι καθόλου βέβαιο ότι έχει δίκιο.

Θα μπορούσε εξίσου να επρόκειτο για μια απόπειρα πραξικοπήματος και πίσω από αυτήν να βρίσκονται ορισμένοι από τους εταίρους του Ζελένσκι στο ΝΑΤΟ που τον θεωρούν αντιδημοφιλή και προβληματικό.

Φυσικά δεν είναι βολικό για τον ουκρανό πρόεδρο να το πει αυτό, αλλά οι συλλήψεις και η απόλυση του επικεφαλής της ομάδας ασφαλείας σίγουρα έστειλαν ένα σαφές μήνυμα.

🚨🇫🇷VIDEO: A captured French Foreign legion soldier under interrogation in a Russian prisoner of war camp.

The «Legionnaire de 1re classe» confirms that the French Government is actively recruiting Poles and other Slavs to fight against Russia in the French Foreign legion. pic.twitter.com/nOL4ZelaW3

— Aussie Cossack (@aussiecossack) May 13, 2024