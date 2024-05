Μεγάλη ανατροπή με Χεζόνια – Σε επαφές με ομάδα-έκπληξη

Ο Μάριο Χεζόνια είναι ένας από τους κορυφαίους παίκτες στη θέση του στη Euroleague και το καλοκαίρι μένει ελεύθερος από τη Ρεάλ Μαδρίτης, με την οποία δεν θα ανανεώσει.

Ο Κροάτης φόργουορντ έχει εμπλακεί αρκετές φορές στα ρεπορτάζ του Παναθηναϊκού, όμως φαίνεται πως υπάρχει μία μεγάλη ανατροπή στην περίπτωση του.

Σύμφωνα με όσα έγιναν γνωστά, ο νυν παίκτης της Ρεάλ Μαδρίτης βρίσκεται σε προχωρημένες συνομιλίες με την Μπαρτσελόνα και η συμφωνία μεταξύ δύο πλευρών είναι κοντά, με τον Κροάτη να αναμένεται με βάση τα ρεπορτάζ να γίνει ο πιο ακριβοπληρωμένος παίκτης στη Euroleague.

Υπενθυμίζεται πως ο Χεζόνια, ο οποίος βρίσκεται στα… ραντάρ του Παναθηναϊκού, έπαιξε στην Μπαρτσελόνα από το 2012 έως το 2015, πριν μετακομίσει στο ΝΒΑ για λογαριασμό των Ορλάντο Μάτζικ.

Αξίζει να σημειωθεί πως φέτος με τη φανέλα της βασίλισσας έχει κατά μέσο όρο 10,6 πόντους και 4,2 ριμπάουντ στην Liga ACB, ενώ στην EuroLeague μετρά 13,7 πόντους και 4,4 ριμπάουντ ανά ματς.

🚨 Mario Hezonja is in advanced talks with Barcelona. Details are being discussed and an agreement is close. pic.twitter.com/E1f4Rx5vSF

— Inside Euroleague (@Insideuroleague) May 9, 2024