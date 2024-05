Eurovision 2024: Στον εισαγγελέα η συμμετοχή της Ολλανδίας

Αναστάτωση έχει δημιουργηθεί τις τελευταίες ώρες στο Ευρωπαϊκό μουσικό διαγωνισμό, μετά το επεισόδιο με την Ολλανδική συμμετοχή. Όλα ξεκίνησαν όταν ο εκπρόσωπος της χώρας στην Eurovision 2024, Joost Klein φέρεται να πρωταγωνίστησε σε περιστατικό βίας μετά την ολοκλήρωση του β’ ημιτελικού. Σε συνέχεια του περιστατικού υποβλήθηκε καταγγελία εις βάρος του και η υπόθεση παίρνει το δρόμο της δικαιοσύνης.

Σύμφωνα με πληροφορίες και την επίσημη δήλωση της EBU, ο καλλιτέχνης πιάστηκε στα χέρια με γυναίκα φωτογράφο, με ανεπίσημες πηγές να υποστηρίζουν ότι χτύπησε μέλος της ισραηλινής παραγωγής, που έκανε ένα ασεβές σχόλιο για τον θάνατο του πατέρα του, χωρίς ωστόσο αυτό να έχει επιβεβαιωθεί.

Σύμφωνα με το ολλανδικό «ΝΟS» ο Τζουστ Κλάιν ανακρίθηκε από την αστυνομία. Από ανάκριση πέρασε επίσης, το άτομο που τον κατήγγειλε, καθώς και άλλοι που βρίσκονταν μπροστά στο περιστατικό.

Η υπόθεση έχει φτάσει στον εισαγγελέα, όμως η διευθέτησή της σύμφωνα με το ίδιο δημοσίευμα, μπορεί να διαρκέσει εβδομάδες. Δεν είναι σαφές αν η καταγγελία εις βάρος του θα παίξει κάποιο ρόλο στη συμμετοχή του στον αποψινό τελικό, η οποία κρίνεται αμφίβολη.

