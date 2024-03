Η διαχρονική σειρά που μας σύστησε την εμβληματική γέφυρα της Βαλτιμόρης

Μια τηλεοπτική σειρά που έχει μαγέψει το κοινό και τους κριτικούς, το The Wire, που δημιουργήθηκε από τον David Simon, διεισδύει βαθιά στη σκληρή και πολύπλοκη πραγματικότητα της αστικής ζωής στη Βαλτιμόρη του Μέριλαντ.

Το πρωί της Τρίτης, ωστόσο, ένα από τα πιο εμβληματικά φόντο της πόλης και της σειράς διαλύθηκε με τραγικό τρόπο, και όχι επίτηδες.

Με πέντε σεζόν από το 2002 έως το 2008, το The Wire έχει αναγνωριστεί ως ένα από τα σπουδαιότερα τηλεοπτικά δράματα όλων των εποχών. Η σειρά προσφέρει μια πανοραμική ματιά στο κοινωνικό τοπίο της Βαλτιμόρης, εξετάζοντας τη διασύνδεση της επιβολής του νόμου, της πολιτικής, της εκπαίδευσης, των μέσων ενημέρωσης και του οργανωμένου εγκλήματος.

Στον πυρήνα της, περιστρέφεται γύρω από το εμπόριο ναρκωτικών της πόλης και τις προσπάθειες των αρχών επιβολής του νόμου να το καταπολεμήσουν. Η σειρά προσφέρει μια αποχρωματισμένη απεικόνιση και των δύο πλευρών του νόμου, εμβαθύνοντας στις ζωές των εμπόρων ναρκωτικών, των αστυνομικών και των κατοίκων που βρίσκονται στα διασταυρούμενα πυρά.

Το σύνολο των ηθοποιών της σειράς περιλαμβάνει ένα ποικιλόμορφο φάσμα χαρακτήρων, από εμπόρους ναρκωτικών του δρόμου μέχρι υψηλόβαθμους αξιωματούχους, ο καθένας με τα δικά του συμφέροντα και [εσωτερικές και εξωτερικές] συγκρούσεις.

Αξιοσημείωτοι χαρακτήρες είναι ο ντετέκτιβ Jimmy McNulty, ο βαρόνος των ναρκωτικών Avon Barksdale και ο Omar Little, ένας θρυλικός ληστής γνωστός για τον αυστηρό ηθικό του κώδικα.

Και υπάρχει μια οδυνηρή σκηνή, στο Hard Cases (δεύτερη σεζόν, τέταρτο επεισόδιο), όπου ο Frank Sobotka (Chris Bauer) προβληματίζεται με το μέλος της οικογένειας Nick (Pablo Schreiber) με φόντο τη γέφυρα Francis Scott Key σε όλο της το μεγαλείο.

Πιο συγκεκριμένα, στον απόηχο του συμβάντος, οι θαυμαστές της τηλεοπτικής σειράς «The Wire» αναπολούν τη γέφυρα, η οποία εμφανίζεται σε μεγάλο βαθμό στη δεύτερη σεζόν, η οποία επικεντρώνεται κυρίως στις αποβάθρες και τους λιμενεργάτες της Βαλτιμόρης και τις δυσκολίες που αντιμετώπιζε ο κλάδος.

Because of The Wire another affected group of people I’m thinking of after the #Keybridge collapse are the stevedores now that no ships can get in or out of the Port of Baltimore. pic.twitter.com/tlDlrN8zFu

— Christopher Wilson (@wolverinewilson) March 26, 2024