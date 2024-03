Γέφυρα Βαλτιμόρης: Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης κηρύσσεται η πολιτεία

Κατάσταση έκτακτης ανάγκης κήρυξε ο δήμαρχος της Βαλτιμόρης Μπράντον Σκοτ μετά τη μοιραία σύγκρουση του φορτηγού πλοίου Dali στη γέφυρα Francis Scott Key.

Διάταγμα που αναρτήθηκε από τον Σκοτ στο Χ αναφέρει ότι το σχέδιο επιχειρήσεων έκτακτης ανάγκης της πόλης θα τεθεί σε εφαρμογή και θα διαρκέσει 30 μέρες.

«Οι ομάδες μας κινητοποιούν πόρους και εργάζονται γρήγορα για να αντιμετωπίσουν αυτήν την κρίση και να διασφαλίσουν την ασφάλεια και την ευημερία της κοινότητάς μας», πρόσθεσε ο Σκοτ.

Baltimore, I am officially declaring a local state of emergency in response to the collapse of our Key Bridge. Our teams are mobilizing resources and working swiftly to address this crisis and ensure the safety and well-being of our community. pic.twitter.com/x6euk2SocZ

— Brandon M. Scott (@MayorBMScott) March 26, 2024