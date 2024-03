Πρόσκρουση φορτηγού πλοίου σε γέφυρα στη Βαλτιμόρη - Φόβοι για θύματα

Συναγερμός σήμανε τα ξημερώματα της Τρίτης στη Βαλτιμόρη των ΗΠΑ, όταν ένα φορτηγό πλοίο χτύπησε έναν από τους πυλώνες γέφυρας με αποτέλεσμα την κατάρρευση της. Η γέφυρα που κατέρρευσε είναι η Francis Scott Key Bridge.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με χειριστή πυροσβεστικού σκάφους «ένα πλοίο με κοντέινερ χτύπησε την Key Bridge στη Βαλτιμόρη. Τμήμα της γέφυρας έχει καταρρεύσει. Πολλά πυροσβεστικά και αστυνομικά σκάφη είναι καθ’οδόν.».

Σημειώνεται ότι τεράστια κομμάτια της γέφυρας Francis Scott Key Bridge στη Βαλτιμόρη φαίνεται να έχουν καταρρεύσει στο νερό αφού χτυπήθηκαν από το πλοίο μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων Dali με σημαία Σιγκαπούρης. Η κυκλοφορία στη γέφυρα, η οποία είναι τμήμα του αυτοκινητοδρόμου Interstate 695, έκλεισε προς όλες τις κατευθύνσεις

BREAKING: Ship collides with Francis Scott Key Bridge in Baltimore, causing it to collapse pic.twitter.com/OcOrSjOCRn

— BNO News (@BNONews) March 26, 2024