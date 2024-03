Προβοκάτσια του Πούτιν βλέπουν ουκρανικές αρχές πίσω από την τρομοκρατική επίθεση στη Μόσχα

Η ουκρανική Στρατιωτική Υπηρεσία Πληροφοριών (GUR) κατηγόρησε ευθέως το Κρεμλίνο και τις ειδικές υπηρεσίες του ότι ενορχήστρωσαν τη φονική επίθεση που σημειώθηκε νωρίτερα σήμερα το βράδυ κοντά στη Μόσχα. Θεωρούν πως πρόκειται για προβοκάτσια, προκειμένου να κατηγορήσουν την Ουκρανία και να δικαιολογήσουν μια κλιμάκωση του πολέμου.

Όπως μεταφέρεται η ανακοίνωση της αναφέρει πως «Ο Πούτιν έχει εκτεταμένη εμπειρία στην οργάνωση τέτοιων τρομοκρατικών επιθέσεων ως μέσο ενίσχυσης της εξουσίας του, αρχής γενομένης από τον βομβαρδισμό σπιτιών στην Kashirskyi Shosse (σ.σ. Βομβιστικές επιθέσεις σε κατοικίες το 1999). Όπως και τότε, η σημερινή ενέργεια εκφοβισμού των Ρώσων θα αποτελέσει την αφορμή για το μέγιστο «σφίξιμο των καρυδιών» στην ίδια τη Ρωσία».

Οι Στρατιωτικές Υπηρεσίες Πληροφοριών της Ουκρανίας υπογραμμίζουν «Προφανώς, το Κρεμλίνο μπορεί να κατηγορήσει την Ουκρανία για την οργάνωση της τρομοκρατικής επίθεσης και να χρησιμοποιήσει τους πυροβολισμούς εναντίον δικών του πολιτών ως πρόσχημα για ακόμη πιο βάναυσες επιθέσεις σε μη στρατιωτικές υποδομές και δολοφονίες Ουκρανών πολιτών. Η σημερινή επίθεση στις πολιτικές υποδομές της Ουκρανίας είναι ένας ακόμη κρίκος στην κλιμάκωση που ξεκίνησε ο Πούτιν».

⚡🇺🇦 Statement from GUR of Ukraine:

❗️Putin has extensive experience in organizing such terrorist attacks as a way to strengthen his own power, starting with the bombing of houses on Kashirskyi Shosse. As then, today’s action of intimidation of the Russians will be the reason… pic.twitter.com/QeFHsWbuQD

— The Ukrainian Review (@UkrReview) March 22, 2024