«Η Ουκρανία σίγουρα δεν έχει καμία σχέση με τους πυροβολισμούς/εκρήξεις στην (περιοχή της Μόσχας, Ρωσία). Δεν βγάζει κανένα νόημα», δήλωσε ο σύμβουλος της ουκρανικής προεδρίας Μιχαήλο Ποντολιάκ, συμφωνώντας με την εκδοχή των Ρώσων περί τρομοκρατικής ενέργειας.

Ο Ουκρανός σύμβουλος έθεσε την γραμμή της χώρας του λέγοντας πως «πρώτα απ’ όλα, η Ουκρανία πολεμάει με τον ρωσικό στρατό για περισσότερα από δύο χρόνια. Και όλα σε αυτόν τον πόλεμο θα κριθούν μόνο στο πεδίο της μάχης. Μόνο από την ποσότητα των όπλων και τις ποιοτικές στρατιωτικές αποφάσεις. Οι τρομοκρατικές επιθέσεις δεν λύνουν κανένα πρόβλημα…».

Για να εξειδικεύσει λέγοντας πως «Δεύτερον, η Ουκρανία δεν έχει καταφύγει ποτέ στη χρήση τρομοκρατικών μεθόδων. Είναι πάντα άσκοπο. Σε αντίθεση, παρεμπιπτόντως, με την ίδια τη Ρωσία, η οποία χρησιμοποιεί τρομοκρατικές επιθέσεις στον τρέχοντα πόλεμο εναντίον της Ουκρανίας και παλαιότερα στην ιστορία της επιτέθηκε σε δικούς της πολίτες για να ξεκινήσει επακόλουθες «αντιτρομοκρατικές ενέργειες» εναντίον διαμαρτυρόμενων εθνοτικών ομάδων. Αρκεί να θυμηθούμε τα γεγονότα στον αυτοκινητόδρομο Kashirskoye (Μόσχα) και στο Volgodonsk…»

Ukraine certainly has nothing to do with the shooting/explosions in the Crocus City Hall (Moscow Region, Russia). It makes no sense whatsoever.

First of all, Ukraine has been fighting with the Russian army for more than two years. And everything in this war will be decided only…

— Михайло Подоляк (@Podolyak_M) March 22, 2024