Ο κυβερνήτης της ρωσικής περιφέρειας Σαμάρα δήλωσε σήμερα ότι ουκρανικά μη επανδρωμένα αεροσκάφη (drones) έπληξαν δύο διυλιστήρια πετρελαίου της Rosneft στην περιοχή, χωρίς να υπάρξουν θύματα, προκαλώντας ωστόσο πυρκαγιά στη μια μονάδα.

Ο κυβερνήτης Ντμίτρι Αζαρόφ ανέφερε σε δήλωση που ανήρτησε στην εφαρμογή μηνυμάτων Telegram ότι φλέγεται το διυλιστήριο Σιζράν της περιοχής αυτής, την οποία διασχίζει ο ποταμός Βόλγας, αλλά ότι η επίθεση στο διυλιστήριο Νοβοκουμπίσεφ απωθήθηκε.

Ο ίδιος δήλωσε ότι οι εργαζόμενοι και στα δύο εργοστάσια απομακρύνθηκαν και ότι δεν υπάρχουν θύματα.

Βίντεο –η αυθεντικότητα του δεν έχει επαληθευτεί– που μεταφορτώθηκε στο διαδίκτυο, δείχνει μεγάλη πυρκαγιά στο διυλιστήριο Σιζράν, με τις υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης να επιχειρούν στο σημείο.

/1. This morning, 6am local time, Russian oil refinery in Syzran, Samara region, was attacked by drones.

On the video man mentions that “AVT-6 is done” and that “K-2 column is on fire”

The capacity of the AVT-6 on the Syzran oil refinery is 6 million tons per year. That is… pic.twitter.com/7oIF5uqayn

— Special Kherson Cat 🐈🇺🇦 (@bayraktar_1love) March 16, 2024