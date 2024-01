Ουκρανία – Ρωσία: Πυρκαγιά σε ρωσικό διυλιστήριο – Επίθεση με drones στο λιμάνι της Οδησσού

Πυρκαγιά ξέσπασε χθες Τετάρτη σε μεγάλο διυλιστήριο στην πόλη Τουάψε της νότιας Ρωσίας (φωτογραφία, επάνω, από το X), που βρέχεται από τη Μαύρη Θάλασσα, κι η πυροσβεστική προσπαθεί να τη θέσει υπό έλεγχο, μετέδωσαν ρωσικά πρακτορεία ειδήσεων επικαλούμενα τις αρχές.

Ανακοίνωση της υπηρεσίας αντιμετώπισης εκτάκτων καταστάσεων της περιφέρειας Κρασναντάρ αναφέρει πως «η πυρκαγιά τίθεται υπό έλεγχο», ενώ «κατά τις πρώτες πληροφορίες, δεν υπάρχουν θύματα».

Επίθεση στην Οδησσό

Νωρίτερα έγινε γνωστό από τον περιφερειακό κυβερνήτη της Οδησσού ότι χθες βράδυ εξαπολύθηκε επίθεση με μη επανδρωμένο αεροσκάφος στο ουκρανικό λιμάνι της πόλης στη Μαύρη Θάλασσα, προκαλώντας τον τραυματισμό ενός ανθρώπου καθώς και φωτιά στο σημείο.

Σε μήνυμά του στην εφαρμογή ανταλλαγής μηνυμάτων Telegram, ο Κίπερ ανέφερε ότι η επίθεση κατέστρεψε κατοικίες στην πόλη.

Στη συνέχεια, ο κυβερνήτης κήρυξε λήξη συναγερμού για αεροπορική επιδρομή στην περιοχή της Οδησσού.

Δεν υπάρχουν περισσότερες λεπτομέρειες για το μέγεθος των ζημιών.

