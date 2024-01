Ρωσία: Αναχαιτίστηκαν ουκρανικές επιθέσεις με drones στη Μόσχα και στην περιφέρεια Λένινγκραντ

Το ρωσικό υπουργείο Αμυνας ανακοίνωσε ότι αντιαεροπορικές μονάδες της αναχαίτισαν και κατέστρεψαν ουκρανικό drone στους αιθέρες της Μόσχας και δεύτερο στον εναέριο χώρο της περιφέρειας Λένινγκραντ, όπως συνεχίζει να ονομάζεται η περιοχή γύρω από την πόλη που μετονομάστηκε σε Αγία Πετρούπολη (στη φωτογραφία αρχείου του ria.ru, επάνω, ρωσική μονάδα αεράμυνας).

«Δεν υπήρξαν απώλειες ή ζημιές»

This is how the Moscow region sounds this night 💥 pic.twitter.com/dh779GVPM2 — ✙ Albina Fella ✙ 🇺🇦🇬🇧🇫🇷🇩🇪🇵🇱🇺🇸🇨🇦🇦🇺 (@albafella1) January 17, 2024

Το υπουργείο Αμυνας διευκρίνισε μέσω Telegram ότι οι αναχαιτίσεις έγιναν περί τη 01:30 (σ.σ. τοπική ώρα· 00:30 ώρα Ελλάδας).

It’s loud 🔊😁 tonight. Very loud. Residents of Podolsk reported explosion 💥 sounds. The Mayor of the region Sobyanin reported that tonight air defense forces in the urban district of Podolsk repelled an attack by a drone flying towards Moscow. Footage… pic.twitter.com/zuZ9cmYMng — LX (@LXSummer1) January 17, 2024

Ο δήμαρχος της ρωσικής πρωτεύουσας Σεργκέι Σαμπιάνιν ανέφερε νωρίτερα μέσω της ίδιας πλατφόρμας ότι αναχαιτίστηκε τηλεκατευθυνόμενο μη επανδρωμένο εναέριο όχημα που κατευθυνόταν στη Μόσχα.

Some more footage and sounds. As previously reported, local residents reported explosion 💥 sounds over the area. An air defense system shot down a drone flying towards Moscow, Mayor Sobyanin said. Traditionally there was no… pic.twitter.com/YUVCgJ4zUL — LX (@LXSummer1) January 17, 2024

Συντρίμμια στο έδαφος

Δεν υπήρξαν απώλειες ή ζημιές όταν τα συντρίμμια έπεσαν στο έδαφος, διαβεβαίωσε.