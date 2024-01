Ρωσία: Καταστράφηκαν ουκρανικοί πύραυλοι και drones πάνω από το Μπέλγκοροντ

Το υπουργείο Αμυνας της Ρωσίας ανακοίνωσε τις πρώτες μεταμεσονύχτιες ώρες πως συστήματα της αντιαεροπορικής άμυνας (φωτογραφία αρχείου, επάνω, από το ρωσικό υπουργείο Αμυνας) κατέστρεψαν ουκρανικούς πυραύλους και drones στον εναέριο χώρο της περιφέρειας Μπέλγκοροντ περί τις 02:40 (τοπική ώρα και ώρα Ελλάδας).

💥💥💥 Belgorod 🇷🇺, again, is on the receiving end of 🇺🇦 justice.

Only a few months ago, 🇷🇺 residents were laughing hard, watching attacks against Ukraine 🇺🇦 being launched.

Not so funny when Karma comes to pay you a visit, is it Belgorod? pic.twitter.com/rY1Snc2pcz

