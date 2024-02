Η συνήθεια που έγινε λατρεία: Ο γιος του ΜακΚίσικ μπήκε ξανά στο Κύπελλο (pic)

Έπειτα από ένα «σκληρό» ματς με αρκετό μπασκετικό… ξύλο, ο Ολυμπιακός επικράτησε με 69-58 του Παναθηναϊκού στον μεγάλο τελικό του Final 8 κατακτώντας έτσι το 13ο Κύπελλο της ιστορίας του.

Έτσι με την τρίτη σερί κατάκτηση του Κυπέλλου από τους ερυθρόλευκους, ο γιος του Σακίλ ΜακΚίσικ βρήκε την ευκαιρία να κάνει ξανά… κολυμπήθρα το Κύπελλο του Ολυμπιακού.

«Η αγαπημένη του στιγμή μέσα στη χρονιά», αναφέρει η σύζυγός του, Μπέριλ, η οποία έκανε τη σχετική ανάρτηση στα social media.

his favorite time of the year pic.twitter.com/zcECq1OJtB

— Μπεριλ Μακισοπουλου (@berilmckissic) February 19, 2024