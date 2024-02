Κοντά στην έξοδο από την Καϊζερλάουτερν ο Γραμμόζης

Σύντομη αναμένεται να αποδεχθεί η θητεία του Δημήτρη Γραμμόζη στον πάγκο της Καϊζερλάουτερν.

Πιο συγκεριμένα σύμφωνα με τα γερμανικά δημοσιεύματα ο Έλληνας τεχνικός 73 ημέρες μετά την πρόσληψη του βλέπει την πόρτα της εξόδου από τον γερμανικό σύλλογο, παρά το γεγονός πως έχει φτάσει με την ομάδα μέχρι τα ημιτελικά του Κυπέλλου Γερμανίας.

Ο λόγος που οι ιθύνοντες της ομάδας οδηγούνται στην συγκεκριμένη απόφαση είναι το κακό αγωνιστικό πρόσωπο που επειδυκνύει την φετινή σεζόν με την ίδια να βρίσκεται στην 16η θέση στο πρωτάθλημα της Bundesliga 2.

Various sources reporting Kaiserslautern – despite being Pokal semi finalists – will let coach Dimitrios Grammozis go today after only 73 days as coach. He will become FCK‘s 2nd coaching casualty of the season after Dirk Schuster.

