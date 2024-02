Ισραήλ: Πολιόρκησε συγκρότημα της Χαμάς που χρησιμοποιήθηκε για την επίθεση της 7ης Οκτωβρίου

Ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε χθες Κυριακή ότι πολιόρκησε στη Χαν Γιούνις, στο νότιο τμήμα της Λωρίδας της Γάζας, ένα συγκρότημα που χρησιμοποιούσε το παλαιστινιακό ισλαμιστικό κίνημα Χαμάς για να προετοιμάσει την επίθεση της 7ης Οκτωβρίου (φωτογραφία στο X από τον ισραηλινό στρατό, επάνω).

«Το συγκρότημα Αλ-Κάντσια χρησίμευσε ως κέντρο της Χαμάς για την εκπαίδευση τρομοκρατών», δήλωσε ο στρατός σε ανακοίνωση, περιγράφοντας κυρίως μακέτες εισόδων σε κιμπούτς, στρατιωτικές βάσεις και ισραηλινά τεθωρακισμένα οχήματα.

🔴This is the Givati Brigade in action as they operated at the “Al-Qadsia” compound, 1 of the main bases where Hamas terrorists trained for October 7, with models simulating entrance gates of Israeli kibbutzim, military bases and IDF armored vehicles.

The base also contained the… pic.twitter.com/ifEq2JPSKj

— Israel Defense Forces (@IDF) February 4, 2024