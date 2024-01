Ερυθρά Θάλασσα: Μαχητικό των ΗΠΑ κατέρριψε πύραυλο κρουζ των Χούθι εναντίον αντιτορπιλικού

Αμερικανικό μαχητικό αεροσκάφος κατέρριψε πύραυλο κρουζ κατά πλοίων επιφανείας που εκτοξεύθηκε από περιοχή ελεγχόμενη από τους αντάρτες Χούθι της Υεμένης, οι οποίοι θεωρούνται προσκείμενοι στο Ιράν, και είχε στόχο το USS Laboon (φωτογραφία αρχείου, επάνω, από το X) — αντιτορπιλικό κλάσης Αρλι Μπερκ — στον νότιο τομέα της Ερυθράς Θάλασσας, ανακοίνωσε τις πρώτες μεταμεσονύχτιες ώρες το μεικτό διοικητήριο των αμερικανικών ενόπλων δυνάμεων που είναι αρμόδιο για την περιοχή της Μέσης Ανατολής (CENTCOM, «κεντρική διοίκηση») μέσω X.

Δεν υπήρξαν τραυματισμοί ή ζημιές, σύμφωνα με τη CENTCOM.

On Jan. 14 at approximately 4:45 p.m. (Sanaa time), an anti-ship cruise missile was fired from Iranian-backed Houthi militant areas of Yemen toward USS Laboon (DDG 58), which was operating in the Southern Red Sea. The missile was shot down in vicinity of the coast of Hudaydah by… pic.twitter.com/jftZHQhA2e

— U.S. Central Command (@CENTCOM) January 15, 2024