Χασάν Νασράλα: «Πράξη ηλιθιότητας» οι επιθέσεις στους Χούθι – «Θα βλάψουν όλη τη θαλάσσια ναυσιπλοΐα»

Η υποστηριζόμενη από το Ιράν λιβανέζικη οργάνωση Χεζμπολάχ δήλωσε σήμερα πως οι Ηνωμένες Πολιτείες σφάλλουν, αν νομίζουν πως οι Χούθι της Υεμένης θα σταματήσουν να αντιπαρατίθενται στο Ισραήλ στην Ερυθρά Θάλασσα, και υποστήριξε πως οι ενέργειες των ΗΠΑ εκεί έχουν θέσει σε κίνδυνο όλη τη ναυσιπλοΐα.

Ο ηγέτης της Χεζμπολάχ Σάγεντ Χάσαν Νασράλα χαρακτήρισε πράξη ηλιθιότητας τα αμερικανικά και βρετανικά πλήγματα στην Υεμένη και τόνισε πως οι Χούθι θα συνεχίσουν να στοχοθετούν πλοία που ανήκουν στο Ισραήλ και κατευθύνονται προς τα λιμάνια του.

«Το πιο επικίνδυνο είναι ότι αυτό που έκαναν οι Αμερικανοί στην Ερυθρά Θάλασσα θα βλάψει όλη τη θαλάσσια ναυσιπλοΐα, ακόμη και τα πλοία που δεν πηγαίνουν στην Παλαιστίνη, ακόμη και τα πλοία που δεν είναι ισραηλινά, ακόμη και τα πλοία που δεν έχουν καμιά σχέση με την υπόθεση, επειδή η θάλασσα έχει γίνει μια αρένα μαχών, πυραύλων, drones και πολεμικών πλοίων», δήλωσε ο Νασράλα.

Σύμφωνα με το MENA, ο ηγέτης της Χεζμπολάχ είπε ακόμη ότι: «οι Αμερικανοί απείλησαν τον Λίβανο ότι αν το νότιο μέτωπο δεν εξαλειφθεί, το Ισραήλ θα ξεκινήσει πόλεμο».

