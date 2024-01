Ισραήλ – Χαμάς: Κανένα σημάδι αποκλιμάκωσης – Σφοδροί βομβαρδισμοί στη Γάζα, επιδρομές στη Δυτική Όχθη

Η Λωρίδα της Γάζας «απλούστατα έχει γίνει ακατάλληλη για να κατοικεί κανείς», όπως τόνισε ο Μάρτιν Γκρίφιθς του ΟΗΕ, ενώ το Ισραήλ συνεχίζει να βομβαρδίζει τις περιοχές που έχει χαρακτηρίσει «ασφαλείς».

Την ίδια ώρα, οι ισραηλινές δυνάμεις συνέχισαν τις επιδρομές στη Δυτική Όχθη, με καταστροφές υποδομών και συλλήψεις Παλαιστινίων.

Οι φόβοι για επέκταση του πολέμου στον Λίβανο έχουν μεγαλώσει μετά και τη δολοφονία του Σάλεχ αλ Αρούρι, με τη Βηρυτό να κάνει επίσημη καταγγελία στο Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ, κατηγορώντας το Ισραήλ.

Ο Άντονι Μπλίνκεν βρίσκεται στην Τουρκία, ενώ το απόγευμα θα επισκεφθεί τα Χανιά για συνάντηση με τον Κυριάκο Μητσοτάκη.

Σύμφωνα με τον Χάνι Μαχμούντ του Al Jazeera, ο οποίος μεταδίδει από τη Ράφα, η χειρότερη νυχτερινή επίθεση έγινε στη Χαν Γιουνίς, όπου οι ισραηλινές δυνάμεις ισοπέδωσαν σπίτια που ανήκουν σε μια οικογένεια, σκοτώνοντας 18 ανθρώπους.

Επίσης, αεροπορικά χτυπήματα και βομβαρδισμοί με πυροβολικό σημειώθηκαν στο ανατολικό τμήμα της Ντέιρ ελ-Μπαλάχ και στον προσφυγικό καταυλισμό Νουσεϊράτ.

Συνολικά 35 άνθρωποι σκοτώθηκαν από τα ολονύκτια χτυπήματα σε αυτές τις κεντρικές περιοχές, ο μεγαλύτερος απολογισμός των τελευταίων ημερών. Περισσότεροι από 60 σοβαρά τραυματίες μεταφέρθηκαν επίσης στο νοσοκομείο Αλ-Άκσα, ασκώντας μεγαλύτερη πίεση στις υγειονομικές εγκαταστάσεις όπου υπάρχει συνωστισμός ανθρώπων που χρειάζονται βοήθεια.

Υπάρχουν άνθρωποι ξαπλωμένοι στο πάτωμα του νοσοκομείου που περιμένουν να τους παρασχεθούν οι πρώτες βοήθειες, σημειώνει ο Μαχμούντ, ενώ το ιατρικό προσωπικό είναι εξαντλημένο.

Τρεις αφρικανικές χώρες, η Ρουάντα, το Τσαντ και η Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό αρνούνται να συζητήσουν με το Ισραήλ και να δεχτούν εκτοπισμένους Παλαιστίνιους.

Δείτε σχετική ανάρτηση της Ρουάντα:

DISINFORMATION ALERT: RWANDA IS NOT IN DISCUSSION WITH ISRAEL ON TRANSFER OF PALESTINIANS FROM GAZA https://t.co/GR472jXl4j pic.twitter.com/xSqhSruzaI

Σε τέσσερις άξονες αναμένεται να κινηθούν οι συζητήσεις του Κυριάκου Μητσοτάκη και του Άντονι Μπλίνκεν σήμερα στα Χανιά, όπου ο Αμερικανός υπουργός Εξωτερικών θα βρεθεί για λίγες ώρες, ερχόμενος από την Άγκυρα.

Πρώτος σταθμός για τον επικεφαλής της αμερικανικής διπλωματίας θα είναι η Σούδα και έπειτα το σπίτι της οικογένειας Μητσοτάκη στο Ακρωτήρι, ενώ στην Κρήτη μεταβαίνουν επίσης ο Γιώργος Γεραπετρίτης και η Αλεξάνδρα Παπαδοπούλου.

Με νέο βομβαρδισμό στον νότιο Λίβανο απάντησαν οι IDF μετά τις 40 περίπου εκτοξεύσεις βλημάτων που εντοπίστηκαν νωρίτερα.

Δείτε βίντεο:

Σύμφωνα με τη Haaretz, επιβλήθηκαν περιορισμοί στη μετακίνηση στις κοινότητες που βρίσκονται στο ένα μίλι από τα σύνορα Ισραήλ και Λιβάνου, μετά από εντολή του ισραηλινού στρατού.

Η Σάρα Ντάγκλας, αναπληρώτρια επικεφαλής του γραφείου ειρήνης και ασφάλειας των Γυναικών του ΟΗΕ, κινδυνεύει να απολυθεί, καθώς είχε κάνει φιλοπαλαιστινιακές αναρτήσεις στα social media, με την έρευνα να συνεχίζεται.

Όπως αναφέρει το Al Jazeera, υπάρχει διαδικτυακό αίτημα για την απόλυσή της, με τουλάχιστον δύο γερουσιαστές των ΗΠΑ να το υποστηρίζουν.

Η έρευνα για τις αναρτήσεις της Ντάγκλας έχει ξεκινήσει από τον Δεκέμβριο του 2023.

Δείτε σχετική ανάρτηση:

UN spokesman said, “I understand there was a violation of the Code of Conduct by this individual.”

No. There was not “a violation.” There were 153 gross violations by Sarah Douglas in the past 2 months alone, and many more before.@antonioguterres, we demand: #FireSarahDouglas. https://t.co/gjLz1ZeXcc

— UN Watch (@UNWatch) December 27, 2023