Η Γαλλία καλεί το Ιράν «και τους συνεργάτες του» να σταματήσουν τις αποσταθεροποιητικές ενέργειές τους

Η υπουργός Εξωτερικών της Γαλλίας, Κατρίν Κολονά, τηλεφώνησε στον Ιρανό ομόλογό της, Χοσεΐν Αμίρ-Αμπντολαχιάν, το Σάββατο, για να παροτρύνει «το Ιράν και τους πληρεξούσιούς του» να σταματήσουν «αμέσως τις αποσταθεροποιητικές τους ενέργειες».

Η Κολονά δήλωσε ότι «έστειλε ένα πολύ σαφές μήνυμα: ο κίνδυνος περιφερειακής ανάφλεξης δεν ήταν ποτέ τόσο μεγάλος, το Ιράν και οι συνεργάτες του πρέπει να σταματήσουν αμέσως τις αποσταθεροποιητικές τους ενέργειες. Κανείς δεν θα κερδίσει από μια κλιμάκωση», αναφέρει το μήνυμα που ανάρτησε στο Χ, μετά τη συνομιλία της με τον Ιρανό ΥΠΕΞ.

Το Ιράν κατηγορείται ότι παίζει αδιαμφισβήτητο ρόλο στις ταραχές στη Μέση Ανατολή.

Η Τεχεράνη έχει δημιουργήσει τον «άξονα της αντίστασης», εχθρικό προς το Ισραήλ, βασιζόμενη σε συμμαχικές δυνάμεις στην περιοχή, κυρίως στη Χεζμπολάχ του Λιβάνου, σε ένοπλες οργανώσεις στο Ιράκ και την Συρία και στους αντάρτες Χούθι της Υεμένης.

Οι τελευταίοι πραγματοποιούν επιθέσεις στην Ερυθρά Θάλασσα, από την έναρξη του πολέμου μεταξύ του Ισραήλ και της παλαιστινιακής Χαμάς τον Οκτώβριο, διαταράσσοντας σοβαρά το διεθνές εμπόριο.

Η Κολονά είχε ανακοινώσει προηγουμένως στο X ότι είχε συνομιλία και με τον Αιγύπτιο ομόλογό της, Σάμεχ Σούκρι.

«Η Αίγυπτος και η Γαλλία βρίσκονται στην πρώτη γραμμή για την πρόσβαση της ανθρωπιστικής βοήθειας στη Γάζα και την απομάκρυνση των πιο βαριά τραυματιών», ανέφερε στο μήνυμά της.

