Τι είπε ο Λουίς Ενρίκε για τον Εμπαπέ που μένει ελεύθερος το καλοκαίρι

Η Παρί Σεν Ζερμέν προετοιμάζεται για τον τελικό του γαλλικού Σούπερ Καπ κόντρα στην Τουλούζ (3/1, 21:45), με τους Πρωταθλητές Γαλλίας να είναι έτοιμοι να κατακτήσουν την πρώτη κούπα της χρονιάς.

Ωστόσο, ο προπονητής των Παριζιάνων, Λουίς Ενρίκε, έχει ένα νέο ζήτημα που καλείται να διαχειριστεί, αφού ο Κιλιάν Εμπαπέ από την Πρωταχρονιά είναι ελεύθερος να διαπραγματευτεί με όποια ομάδα θέλει προκειμένου να βρει τον επόμενο σταθμό στην καριέρα του.

Ο Ισπανός τεχνικός αναφέρθηκε στον Γάλλο σούπερ σταρ στη συνέντευξη τύπου πριν από την αναμέτρηση με την Τουλούζ και τόνισε ότι αυτό το γεγονός δεν θα αλλάξει τα πλάνα του σχετικά με την χρησιμοποίηση του Γάλλου επιθετικού.

«Πώς θα το χειριστώ; Όπως έκανα πάντα μέχρι τώρα. Αυτό δεν είναι ένα θέμα που εξαρτάται από εμένα, δεν είμαι το άτομο που πρέπει να απαντήσω σε αυτήν την ερώτηση», είπε ο 53χρονος προπονητής.

«Είναι ο πρώτος παίκτης σε αυτή τη μεταγραφική περίοδο, μπόρεσε να προπονηθεί. Είδαμε λίγα από αυτά που ήδη γνωρίζαμε. Προσπαθούμε πάντα να έχουμε τη μεγαλύτερη ποσότητα πληροφοριών για έναν παίκτη. Πολύ σημαντικό στοιχείο είναι ότι θέλουμε το οι παίκτες να έχουν τη νοοτροπία του αγωνιστή, του επαγγελματία, και ο Λούκας Μπεράλντο τα έχει όλα αυτά. Είναι ένας πολύ ενδιαφέρον παίκτης για το μέλλον. Είδαμε ότι θα μπορούσε να βοηθήσει η ομάδα από το πρώτο λεπτό παρά τα νιάτα του και την αλλαγή της ηπείρου. Είναι ήρεμος και δεν υπάρχει βιασύνη. Ως προπονητής, αν μπορώ να έχω πολλούς παίκτες σε κάθε θέση, θα χαιρόμουν. Θα είμαστε προσεκτικοί στη μεταγραφική. Είναι μια περίπλοκη αγορά, αλλά αν υπάρχουν ευκαιρίες, ας το προχωρήσουμε».

«Είναι αλήθεια αύριο (3/1), έχουμε αυτή την ευκαιρία να κερδίσουμε το πρώτο μας τρόπαιο και είναι ένα μεγάλο κίνητρο. Θέλουμε να κερδίσουμε όλα τα πιθανά τρόπαια. Θα ήταν ο καρπός της δουλειάς που έκανε πέρυσι ο Γκαλτιέ και το επιτελείο του. Ένας τελικός είναι ένας καλός τρόπος για να δείτε πώς μπορεί να ανταποκριθεί η ομάδα σας. Θα είναι ένα καλό παράδειγμα του τι μπορεί να είναι ένας τελικός για την ομάδα μου. Θα ήθελα πολύ να να μπορούμε να παίζουμε για ένα τρόπαιο κάθε εβδομάδα. Το κίνητρο για έναν τελικό είναι μεγαλύτερο από οποιοδήποτε αγώνα πρωταθλήματος. Είμαστε ενθουσιασμένοι», απάντησε ο Ενρίκε όταν ρωτήθηκε για τον πρώτο τίτλο που θα διεκδικήσει ως προπονητής της Παρί.

