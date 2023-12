Η μεγαλύτερη μάχη της Σιμόνα Χάλεπ (pics)

Οκτώβριος 2022: Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Ακεραιότητας στο τένις (ITIA) γνωστοποίησε ότι η Σιμόνα Χάλεπ βρέθηκε θετική σε έλεγχο ντόπινγκ που διενεργήθηκε κατά τη διάρκεια του US Open. Σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση του ITIA, στον οργανισμό της Ρουμάνας τενίστριας ανιχνεύθηκε η παράνομη ουσία της ροξαδουστάτης. Μια ουσία μάλιστα που βρέθηκε τόσο στο πρώτο όσο και στο δεύτερο δείγμα που έδωσε η Σιμόνα Χάλεπ.

Σεπτέμβριος 2023: Ένα χρόνο μετά και αρκετές αναβολές της εκδίκασης της υπόθεσης, η Ρουμάνα τενίστρια τιμωρήθηκε με ποινή αποκλεισμού τεσσάρων ετών. Μια ποινή η οποία ξεκίνησε να μετράει από τον Οκτώβριο του 2022 (σ.σ όταν η Σιμόνα βρέθηκε θετική στον έλεγχο ντόπιγνκ) και υπό κανονικές συνθήκες θα ολοκληρωθεί το φθινόπωρο του 2026. Όταν η Χάλεπ θα είναι πια 35 ετών και θα έχει 4 χρόνια αγωνιστικής απραξίας.

Μετά την ανακοίνωση της απόφασης η Σιμόνα Χάλεπ προσέφυγε στο CAS και παράλληλα άρχισε να μαζεύει στοιχεία τα οποία θεωρεί ότι θα την αθωώσουν στην εκδίκηση που θα γίνει το διάστημα 7-9 Φεβρουαρίου 2024. «Το Αθλητικό Διαιτητικό Δικαστήριο αποφάσισε ότι οι ακροάσεις για την υπόθεσή μου θα πραγματοποιηθούν μεταξύ 7 και 9 Φεβρουαρίου 2024. Χαίρομαι που θα έχω την ευκαιρία να παρουσιάσω και να αποδείξω την αθωότητά μου ενώπιον ενός Ανεξάρτητου Δικαστηρίου. Σας ευχαριστώ», ανέφερε στα social media.

«The Court of Arbitration for Sport has decided hearings in my case to be between 7-9 February 2024. I am glad to have the opportunity to present and prove my innocence before an Independent tribunal. Thank you!». pic.twitter.com/0JsWuEwAu3

