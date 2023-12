«Συναγερμός» για Τσιτσιπά: Το βίντεο που προκαλεί ανησυχία ενόψει Αυστραλιανού Οπεν

Στο Άμπου Ντάμπι βρίσκεται τις τελευταίες ημέρες ο Στέφανος Τσιτσιπάς.

Ο Ελληνας τενίστας, λίγες ημέρες πριν ταξιδέψει στην Αυστραλία για τα πρώτα επίσημα τουρνουά της νέας αγωνιστικής σεζόν (2024) έκανε μια στάση στο Αμπου Ντάμπι για να λάβει μέρος στο World Tennis League. Ένα τουρνουά στο οποίο ο συμπατριώτης μας θα είχε την ευκαιρία να βρει ρυθμό μετά το mini break της offseason και ενόψει του United Cup (29/12 – 7/1).

Ο Στέφανος Τσιτσιπάς είχε αποσυρθεί από τα ATP Finals λόγω ενοχλήσεων στη μέση και χρειάστηκε να περάσουν αρκετές εβδομάδες μέχρι να βρεθεί ξανά στα κορτ. Πέρασε το μεγαλύτερο μέρος της off season χωρίς προπονήσεις για να ξεπεράσει το πρόβλημα που αντιμετωπίζει και μόλις πριν από λίγες ημέρες επέστρεψε στην αγωνιστική δράση. Στις πρώτες του προπονήσεις στο Ντουμπάι έδειξε να έχει απαλλαγεί από τους πόνους.

Όμως, στην αναμέτρηση του διπλού στο World Tennis League με τον Γκριγκόρ Ντιμιτρόφ υπήρξαν πολλές στιγμές που έδειχνε να πονάει στη μέση, γεγονός που δεν του επιτρέπει να αποδώσει αυτά που μπορεί και ορίζει το πλούσιο ταλέντο του. Οι πόνοι αποτυπώνονται και σε ένα από τα βίντεο που κυκλοφορούν στο διαδίκτυο τις τελευταίες ώρες, με τον Στέφανο Τσιτσιπά να δείχνει προβληματισμένος. Είναι φανερό ότι ακόμα δεν είναι στο 100%, με τη γλώσσα του σώματος του να γεννά ανησυχίες και προβληματισμό ενόψει της νέας σεζόν.

After a long rally, Stefanos Tsitsipas winced in pain while serving. Obviously still feeling his back even after not training/resting for over a month 😭😢 Just want Stef to be healthy & not worry about results until he’s all the way better 💙 Still played great. Won the… https://t.co/WsHI8LU3Ou pic.twitter.com/K7vxzXAKAz

— LavanyaSingerDinesh🌺 (@LavanyaVocalNEW) December 21, 2023