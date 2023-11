Εγκατέλειψε ο Τσιτσιπάς μετά από τρία γκέιμς (vid)

Ο Στέφανος Τσιτσιπάς τραυματίστηκε στο ξεκίνημα του παιχνιδιού κόντρα στον Χόλγκερ Ρούνε και αναγκάστηκε να παραιτηθεί, με τον Έλληνα τενίστα να τίθεται εκτός συνέχειας από το ATP Finals στο Τορίνο.

Μόλις 17 λεπτά αγωνίστηκε ο Έλληνας τενίστας κόντρα στον Ρούνε, καθώς μετά την ολοκλήρωση του τρίτου game ζήτησε την φροντίδα του ιατρικού επιτελείου και στη συνέχεια εγκατέλειψε τον αγώνα, με τον Δανό τενίστα να παίρνει τελικά τη νίκη. Με αυτό το αποτέλεσμα, επιβεβαιώνεται και ο αποκλεισμός του Στέφανου από το ATP Masters του Τορίνο.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, ο Στέφανος Τσιτσιπάς ένιωσε ενοχλήσεις στο πόδι, με αποτέλεσμα να εγκαταλείψει τον αγώνα, καθώς ήταν αδύνατο να αγωνιστεί και να φανεί ανταγωνιστικός απέναντι στον Δανό.

Το πιθανότερο σενάριο είναι ότι ο 25χρονος τενίστας θα αποσυρθεί από το τουρνουά, καθώς του απομένει ακόμα ένας αγώνας κόντρα στον Νόβακ Τζόκοβιτς ο οποίος έχει διαδικαστικό χαρακτήρα, αφού έχει ήδη αποκλειστεί μετά τις δύο ήττες από Γιάνικ Σίνερ και Χόλγκερ Ρούνε.

Τον αγώνα αυτό αναμένεται να παίξει ο πρώτος alternate του τουρνουά, ο Χούμπερτ Χoύρκατς.

Tsitsipas is forced to retire against Rune 😔

Get well soon, @steftsitsipas 💪#NittoATPFinals pic.twitter.com/SGeBJq8ots

