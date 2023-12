Ιντάλγκο: «Ελπίζω να το απολαύσατε – Αυτός είναι ο Ολυμπιακός» (pic)

Ο Ολυμπιακός ήταν καλύτερος από τον Παναθηναϊκό και επικράτησε με 3-1 για την 8η αγωνιστική της Volley League. Οι «ερυθρόλευκοι» πλέον μετά τη χθεσινή νίκη βρίσκονται στην πρώτη θέση της βαθμολογίας, ολομόναχοι, έχοντας μάλιστα και ένα ματς λιγότερο.

Ο Κουβανός είναι ένας από τους καλύτερους παίκτες του πρωταθλήματος και ευχαριστιέται να παίζει βόλεϊ φροντίζοντας να το δείχνει σε κάθε ευκαιρία που του δίνεται. Λίγο μετά τη νίκη επί του «αιωνίου» αντιπάλου, ο ίδιος θέλησε να μοιράσει το δικό του μήνυμα και με ανάρτηση στα social media του έγραψε: «Ελπίζω να το απολαύσετε. Αυτός είναι ο Ολυμπιακός».

I hope y’all enjoy it

This is Olympiacos #WirhTheHammer🔨 #PameOlympiacos pic.twitter.com/aIIeecN4mC

— Salvador Hidalgo (@SalvadorSHO13) December 16, 2023