Σαρώνουν σε δημοτικότητα οι εφαρμογές που... γδύνουν ανθρώπους

Οι εφαρμογές και οι ιστοσελίδες, που χρησιμοποιούν Τεχνητή Νοημοσύνη (ΑΙ) για να γδύσουν ανθρώπους -και κυρίως γυναίκες- σε φωτογραφίες, σαρώνουν σε δημοτικότητα. Μόνο τον Σεπτέμβριο, 24 εκατομμύρια άνθρωποι επισκέφθηκαν ιστοσελίδες, που αφαιρούν έξυπνα τα ρούχα, σύμφωνα με την εταιρεία ανάλυσης κοινωνικών δικτύων Graphika.

Μάλιστα, πολλές από αυτές τις υπηρεσίες «nudify» (ξεγυμνώματος) χρησιμοποιούν δημοφιλή κοινωνικά δίκτυα για μάρκετινγκ, αφού από τις αρχές του έτους μέχρι σήμερα, λίγο πριν τη λήξη του, ο αριθμός των συνδέσμων που διαφημίζουν τέτοιες εφαρμογές αυξήθηκε κατά 2.400% στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, συμπεριλαμβανομένων των X και Reddit.

Οι υπηρεσίες αυτές χρησιμοποιούν την πολυσυζητημένη Τεχνητή Νοημοσύνη για να αναδημιουργήσουν μια εικόνα με τέτοιο τρόπο, ώστε το άτομο να φαίνεται γυμνό, ενώ αξιοσημείωτο είναι ότι πολλές από αυτές λειτουργούν μόνο σε γυναίκες. Οι συγκεκριμένες εφαρμογές αποτελούν τμήμα της ανησυχητικά αυξανόμενης μη συναινετικής πορνογραφίας με εφαλτήριο την πρόοδο της Τεχνητής Νοημοσύνης, ένα είδος κατασκευασμένων μέσων ενημέρωσης γνωστό ως deepfake πορνογραφία. Η διάδοσή της προσκρούει σε σοβαρά νομικά και ηθικά εμπόδια, καθώς οι εικόνες συχνά λαμβάνονται από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και διανέμονται χωρίς τη συγκατάθεση, τον έλεγχο ή τη γνώση του υποκειμένου.

Μια εικόνα που αναρτήθηκε πρόσφατα στο X και διαφήμιζε μια εφαρμογή nudify είπε ούτε λίγο ούτε πολύ στους επίδοξους πελάτες της ότι θα μπορούσαν να δημιουργήσουν γυμνές εικόνες και στη συνέχεια να τις στείλουν στο άτομο το οποίο έγδυσαν, προωθώντας ουσιαστικά την παρενόχληση, γράφει το Time. Μία από αυτές τις εφαρμογές, επίσης, πληρώσει για χορηγούμενο περιεχόμενο στο YouTube της Google και εμφανίζεται πρώτη όταν γίνεται αναζήτηση με τη λέξη «nudify». Εκπρόσωπος της Google που ρωτήθηκε σχετικά δήλωσε, πάντως, ότι η εταιρεία δεν επιτρέπει διαφημίσεις «που περιέχουν σεξουαλικά σαφές περιεχόμενο».

‘Nudify’ apps that use AI to ‘undress’ women in photos are soaring in popularity https://t.co/m5XYuHetzw

— TIME (@TIME) December 8, 2023