Live: Το Ισραήλ συνεχίζει το αιματοκύλισμα της Γάζας παρά τις διεθνείς εκκλήσεις

Συνεχίζονται οι ισραηλινοί βομβαρδισμοί στη Γάζα, παρά το ότι η Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ ψήφισε με συντριπτική πλειοψηφία ψήφισμα με το οποίο προτρέπει σε ανθρωπιστική κατάπαυση του πυρός, το οποίο ωστόσο δεν είναι δεσμευτικό.

Ο επικεφαλής του ΠΟΥ εκφράζει τις ανησυχίες του μετά την επιδρομή των ισραηλινών δυνάμεων στο νοσοκομείο Kamal Adwan της βόρειας Γάζας, ζητώντας την προστασία των ασθενών και του προσωπικού. Η υπηρεσία του ΟΗΕ για τους Παλαιστίνιους πρόσφυγες λέει ότι η Γάζα έχει γίνει «ένα από τα πιο επικίνδυνα μέρη στον κόσμο» εν μέσω της εντεινόμενης ανθρωπιστικής κρίσης.

Τουλάχιστον 18.412 Παλαιστίνιοι έχουν σκοτωθεί σε ισραηλινές επιθέσεις από τις 7 Οκτωβρίου. Ο αναθεωρημένος αριθμός των νεκρών στο Ισραήλ ανέρχεται σε 1. 147.

Σε σύντομη δήλωσή του που αναρτήθηκε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ο Χουσεΐν αλ-Σέιχ, γενικός γραμματέας της εκτελεστικής επιτροπής της Οργάνωσης για την Απελευθέρωση της Παλαιστίνης (PLO), δήλωσε ότι το Ισραήλ έχει απομονωθεί διεθνώς.

Ο Αλ Σέιχ προέβη στη δήλωση αυτή αφού 153 κράτη μέλη του ΟΗΕ ψήφισαν υπέρ της άμεσης κατάπαυσης του πυρός στη Γάζα, ενώ μόνο 10 χώρες, συμπεριλαμβανομένων των ΗΠΑ, αντιτάχθηκαν στο ψήφισμα και 23 άλλες επέλεξαν την αποχή.

Το ψήφισμα, ωστόσο, θεωρείται μη δεσμευτικό.

Η πολεμική αεροπορία του Ισραήλ ανακοίνωσε σήμερα ότι έπληξε θέσεις του σιιτικού ένοπλου κινήματος Χεζμπολάχ στον Λίβανο.

«Μαχητικό αεροσκάφος βομβάρδισε εγκατάσταση εκτόξευσης ρουκετών και στρατιωτικές υποδομές αντιδρώντας σε εκτοξεύσεις ρουκετών και πυρά ολμοβόλων», ανέφερε η ισραηλινή ΠΑ.

Ισραηλινά αεροσκάφη και άρματα μάχης έπληξαν επίσης θέσεις των συριακών ένοπλων δυνάμεων, ανταποδίδοντας πυρά, πρόσθεσε.

Η κλιμάκωση της έντασης στα βόρεια σύνορα του Ισραήλ με τον Λίβανο, η σοβαρότερη μετά τον πόλεμο Ισραήλ/Χεζμπολάχ το 2006, εντείνει την ανησυχία για εξάπλωση του πολέμου που ξέσπασε την 7η Οκτωβρίου.

Ένα βίντεο που αναρτήθηκε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης από το Al Jazeera Arabic δείχνει πώς οι άνθρωποι στη Γάζα αναγκάστηκαν να μετατρέψουν μια βομβαρδισμένη αγορά στην Τζαμπάλια (ή Τζαμπαλίγια) σε αυτοσχέδιο νεκροταφείο για τους πολλούς νεκρούς από τους βομβαρδισμούς του Ισραήλ.

Ορισμένοι από τους τάφους είναι σημαδεμένοι με πινακίδες στα αραβικά, άλλοι με πέτρες και σπασμένο σκυρόδεμα.

Διαδηλωτές συγκεντρώθηκαν έξω από το Shaw Centre της Οτάβα για να παροτρύνουν τον πρωθυπουργό Τζάστιν Τριντό να υποστηρίξει μια μόνιμη κατάπαυση του πυρός στη Γάζα και να σταματήσουν τις πωλήσεις όπλων στο Ισραήλ, σύμφωνα με ανάρτηση στο X.

Σε ένα βίντεο που αναρτήθηκε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και επαληθεύτηκε από το Al Jazeera, οι διαδηλωτές ανέμιζαν παλαιστινιακές σημαίες, ενώ διατύπωναν τα αιτήματά τους έξω από το συνεδριακό κέντρο, όπου ο Τριντό και το κόμμα του διοργάνωναν συγκέντρωση για την περίοδο των εορτών.

Λίγες ώρες πριν από τη διαμαρτυρία, ο Καναδάς ψήφισε υπέρ του ψηφίσματος για την ανθρωπιστική κατάπαυση του πυρός, το οποίο εγκρίθηκε με συντριπτική πλειοψηφία κατά τη διάρκεια ειδικής συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ.

Large crowd now encircling the Shaw Centre as the @liberal_party has its holiday party today to tell @JustinTrudeau and his colleagues that a non-binding ceasefire vote isn’t enough – we need a permanent ceasefire, to end the sale of arms, end the siege and end the occupation. pic.twitter.com/V3x3QRniul

