ΗΑΕ: «Απαιτείται βιώσιμο σχέδιο δύο κρατών πριν ανοικοδομήσουμε την Γάζα»

Τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα θα εξαρτήσουν την οικονομική και πολιτική υποστήριξή τους για την ανοικοδόμηση της Γάζας μετά τον πόλεμο από την προώθηση μιας πρωτοβουλίας που υποστηρίζεται από τις ΗΠΑ προς μια λύση δύο κρατών.

«Το μήνυμα θα είναι πολύ σαφές: Πρέπει να δούμε ένα βιώσιμο σχέδιο λύσης δύο κρατών, έναν οδικό χάρτη που να είναι σοβαρός πριν μιλήσουμε για την επόμενη μέρα και την ανοικοδόμηση των υποδομών της Γάζας», δηλώνει στην εφημερίδα The Wall Street Journal η πρέσβειρα των ΗΑΕ στον ΟΗΕ Λάνα Νουσεϊμπέχ.

Οι παρατηρήσεις αυτές έρχονται σε αντίθεση με αυτές που έκανε χθες ο πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου, ο οποίος δήλωσε σε κορυφαίο πάνελ της Κνεσέτ ότι τα ΗΑΕ και η Σαουδική Αραβία θα χρηματοδοτήσουν την ανοικοδόμηση της Γάζας, παρόλο που συνεχίζει να απορρίπτει την επιστροφή της ΠΑ στη Γάζα καθώς και την ίδρυση παλαιστινιακού κράτους.

Η Νουσεϊμπέχ λέει: «Ο οδικός χάρτης είναι: οι Ισραηλινοί και η Παλαιστινιακή Αρχή και μια ομάδα χωρών που έχουν επιρροή και στους δύο κάθονται γύρω από το τραπέζι και λένε: «Αυτό είναι το τελικό παιχνίδι για το οποίο θα εργαστούμε. Η δουλειά ξεκινά από εδώ. Αυτό είναι το χρονοδιάγραμμα και ξεκινάει τώρα».

Η απεσταλμένη των Εμιράτων λέει ότι η Αίγυπτος, η Ιορδανία και πολλές άλλες χώρες με μουσουλμανική πλειοψηφία θα πρέπει επίσης να συμμετάσχουν στην προσπάθεια.

Χωρίς έναν οδικό χάρτη για μια λύση δύο κρατών, «δεν θα επενδύσουμε πλήρως στην ανοικοδόμηση, και με το Ισραήλ θα έχει επίσης επιπτώσεις. Αυτή δεν είναι η πορεία στην οποία υπογράψαμε τις συμφωνίες του Αβραάμ», προσθέτει η Νουσεϊμπέχ.

