Γάζα: Το Ισραήλ, μετά την Βουλή και το Δικαστήριο, ανατίναξε σχολείο του ΟΗΕ επειδή...ήταν σχολείο

Στην επιχείρηση τύπου Σοκ και Δέους του Ισραήλ στην Γάζα και σύμφωνα με την πάγια τακτική των IDF, οι στρατιώτες παγίδευσαν ένα σχολείο του ΟΗΕ με εκρηκτικά και το ανατίναξαν τραγουδώντας.

Χαρακτηριστικά δεν επρόκειτο για αεροπορικές επιδρομές με «περιθώριο λάθους ή αστοχίας», αλλά για σχολείο που παγιδεύτηκε με εκρηκτικά το οποίο το ανατίναξαν. Το Ισραήλ συνηθίζει να ανατινάζει κτίρια στην Γάζα, από σπίτια πολιτών μέχρι δημόσια κτίρια.

Η άγνοια φόβου είναι χαρακτηριστική καθώς το ίδιο το Ισραήλ μέσω των IDF σε μια προσπάθεια ψυχολογικού πολέμου ανεβάζει τα βίντεο της φρίκης.

Αρχικά στις 15 Νοεμβρίου το Ισραήλ ανατίναξε το Κοινοβούλιο της Γάζας. Λανθασμένα ένα άλλο δημόσιο κτίριο αναφέρθηκε ως το κοινοβούλιο, παρόλα αυτά η ανατίναξη του Κοινοβουλίου έχει επιβεβαιωθεί από πολλές πηγές. Στο βίντεο που ακολουθεί η ανατίναξη του έτερου δημόσιου κτιρίου και τα στοιχεία για την ανατίναξη του κοινοβουλίου στο tweet.

Η ιατρική σχολή του Ισλαμικού Πανεπιστημίου στη Γάζα Ανατινάχθηκε από τις ισραηλινές δυνάμεις. Οι αναφορές δείχνουν ότι ανατινάχθηκε από τοποθετημένα εκρηκτικά, γεγονός που υποδηλώνει σκόπιμη καταστροφή με μηδενικό κίνδυνο.

The Israeli military blowing up the Faculty of Medicine at the Islamic University of Gaza

Το υπουργείο Δικαιοσύνης και το Ανώτατο Δικαστήριο ανατινάχτηκαν στις 4 Δεκεμβρίου με παγιδευμένα εκρηκτικά κατά την πάγια τακτική των IDF. Μαγνητοσκοπήθηκε και μεταδόθηκε σε όλο τον κόσμο.

Ένας Ισραηλινός στρατιώτης πήρε την έγκριση των αρχών των IDF να ανατινάξει ένα ολόκληρο κτίριο στη Γάζα προκειμένου να το δώσει ως «δώρο γενεθλίων» στη δίχρονη κόρη του. Ως γρήγορο κάρμα σκοτώθηκε από τη Χαμάς στις 8 Δεκεμβρίου, λίγες μέρες μετά την ανατίναξη του κτιρίου.

«Αυτή η βομβιστική επίθεση είναι ένα δώρο στην κόρη μου, την πριγκίπισσα Έλλα,που είναι δύο ετών»

Το Πανεπιστήμιο Αλαζάρ στην Γάζα δεν βρίσκονταν κοντά σε στρατιωτικούς στόχους, όμως αυτό δεν εμπόδισε το Ισραήλ από το να το καταστρέψει ολοσχερών στις 3 Δεκεμβρίου. Καταστράφηκε με αεροπορική επιδρομή σε αντίθεση με τις ανατινάξεις.

Alazhar University in Gaza, where I did my first degree in English Literature, before and after the barbaric Israeli onslaught on Gaza.

Το Τζαμί Great Omari χτίστηκε ανάμεσα στο 5ο και τον 7ο αιώνα μχ. Σε όλες τις προηγούμενες εμπόλεμες αναμετρήσεις μεταξύ Ισραήλ και Παλαιστίνης, κανείς δεν το κατέστρεψε και δεν ήθελε να το καταστρέψει. Πλέον έγινε και αυτό.

The video on the left is of my friend, Mohammad, in Gaza's oldest & largest mosque just days before the onslaught.

The picture on the right is the same mosque now. It was built in the 7th century. A historic building completely destroyed.

